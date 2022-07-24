Освобождение Херсона: названы четыре слабых места россиян

У оккупантов в оккупированном Херсоне есть два основных пути снабжения и четыре слабых места, имеющих ключевое значение.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя.
Он назвал слабые места россиян:
Хлань отмечает, что лучший путь - Антоновский мост, который соединяет Крым и Херсон.
Он объясняет, что дорога через Каховскую ГЭС не совсем удобная. Она длиннее на 60 км и опаснее, потому что попадает в зону действия нашей стволовой артиллерии, и имеет слабый участок - Дарьевский мост.
Добавим, что украинские защитники уже били по Антоновскому автомобильному мосту, Дарьевскому мосту и дороге через плотину ГЭС.
"То есть мы видим как минимум пристрелку слабых мест логистики, а как максимум - подготовку к отрезанию Херсона", - добавил Хлань.
Напомним, оккупанты всеми силами пытаются отремонтировать мосты в Херсонской области, чтобы нормализовать логистику.
Добавим, 19 июля был обстрелян Антоновский мост в Херсоне.
Несмотря на повреждения городов пригоден для эксплуатации, однако жителей Херсона предупредили, что ездить по нему опасно, а оккупационные "власти" объявили о "временное ограничение движения" по путепроводу.
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