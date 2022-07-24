Освобождение Херсона: названы четыре слабых места россиян

Он назвал слабые места россиян:

Антоновский автомобильный мост , находящийся возле Херсона. Это - главная артерия, так как хорошая дорога идет напрямую в Крым.

, находящийся возле Херсона. Это - главная артерия, так как хорошая дорога идет напрямую в Крым. Антоновский железнодорожный мост - это железная дорога за 20 км до Херсона, пересекающая Днепр и идущая к железнодорожному вокзалу. Отмечается, что в такой близости к зоне боевых действий оккупанты используют автомобильное сообщение.

- это железная дорога за 20 км до Херсона, пересекающая Днепр и идущая к железнодорожному вокзалу. Отмечается, что в такой близости к зоне боевых действий оккупанты используют автомобильное сообщение. Второе направление через Правобережье - это дорога мимо Новой Каховки, которая идет по плотине Каховской ГЭС, выходит к Шиловой балке и идет около 60 км по Правобережью до Херсона. Там есть и автомобильное, и железнодорожное сообщение.

- это дорога мимо Новой Каховки, которая идет по плотине Каховской ГЭС, выходит к Шиловой балке и идет около 60 км по Правобережью до Херсона. Там есть и автомобильное, и железнодорожное сообщение. За 20 км до Херсона эта же дорога пересекает Ингулец через Дарьевский мост возле села Дарьевка.

Хлань отмечает, что лучший путь - Антоновский мост, который соединяет Крым и Херсон.

Он объясняет, что дорога через Каховскую ГЭС не совсем удобная. Она длиннее на 60 км и опаснее, потому что попадает в зону действия нашей стволовой артиллерии, и имеет слабый участок - Дарьевский мост.

Добавим, что украинские защитники уже били по Антоновскому автомобильному мосту, Дарьевскому мосту и дороге через плотину ГЭС.

"То есть мы видим как минимум пристрелку слабых мест логистики, а как максимум - подготовку к отрезанию Херсона", - добавил Хлань.