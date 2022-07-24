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Освобождение Херсона: названы четыре слабых места россиян

Фото: в Херсоне у россиян есть четыре слабых места (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

У оккупантов в оккупированном Херсоне есть два основных пути снабжения и четыре слабых места, имеющих ключевое значение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя.

Он назвал слабые места россиян:

  • Антоновский автомобильный мост, находящийся возле Херсона. Это - главная артерия, так как хорошая дорога идет напрямую в Крым.
  • Антоновский железнодорожный мост - это железная дорога за 20 км до Херсона, пересекающая Днепр и идущая к железнодорожному вокзалу. Отмечается, что в такой близости к зоне боевых действий оккупанты используют автомобильное сообщение.
  • Второе направление через Правобережье - это дорога мимо Новой Каховки, которая идет по плотине Каховской ГЭС, выходит к Шиловой балке и идет около 60 км по Правобережью до Херсона. Там есть и автомобильное, и железнодорожное сообщение.
  • За 20 км до Херсона эта же дорога пересекает Ингулец через Дарьевский мост возле села Дарьевка.

Хлань отмечает, что лучший путь - Антоновский мост, который соединяет Крым и Херсон.

Он объясняет, что дорога через Каховскую ГЭС не совсем удобная. Она длиннее на 60 км и опаснее, потому что попадает в зону действия нашей стволовой артиллерии, и имеет слабый участок - Дарьевский мост.

Добавим, что украинские защитники уже били по Антоновскому автомобильному мосту, Дарьевскому мосту и дороге через плотину ГЭС.

"То есть мы видим как минимум пристрелку слабых мест логистики, а как максимум - подготовку к отрезанию Херсона", - добавил Хлань.

Напомним, оккупанты всеми силами пытаются отремонтировать мосты в Херсонской области, чтобы нормализовать логистику.

Добавим, 19 июля был обстрелян Антоновский мост в Херсоне.

Несмотря на повреждения городов пригоден для эксплуатации, однако жителей Херсона предупредили, что ездить по нему опасно, а оккупационные "власти" объявили о "временное ограничение движения" по путепроводу.

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Херсон