Оккупанты пытаются наладить логистику в Херсоне после повреждения Антоновского моста

Российские оккупанты всеми силами стараются отремонтировать мосты в Херсонской области, чтобы нормализовать логистику.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского.

"Оккупанты в Херсонской области ремонтируют поврежденные мосты, стремясь восстановить фактически разорванные пути снабжения боеприпасами и тяжелой техникой", - написал он.

По его словам, качество работ и безопасность использования мостов остается под большим вопросом, так как все делается "на скорую руку".

"К ремонтным работам специалистов привлекали разве что не под дулами автоматов", - уточнил он.