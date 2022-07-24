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Оккупанты пытаются наладить логистику в Херсоне после повреждения Антоновского моста

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Херсон, Воскресенье 24 июля 2022 16:28
Оккупанты пытаются наладить логистику в Херсоне после повреждения Антоновского моста Фото: последствия удара по Антоновскому мосту в Херсоне (t_me_ressentiment_channel)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты всеми силами стараются отремонтировать мосты в Херсонской области, чтобы нормализовать логистику.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского.

"Оккупанты в Херсонской области ремонтируют поврежденные мосты, стремясь восстановить фактически разорванные пути снабжения боеприпасами и тяжелой техникой", - написал он.

По его словам, качество работ и безопасность использования мостов остается под большим вопросом, так как все делается "на скорую руку".

"К ремонтным работам специалистов привлекали разве что не под дулами автоматов", - уточнил он.

Напомним, 19 июля был обстрелян Антоновский мост в оккупированном Херсоне.

Несмотря на повреждения, сообщалось, что мост пригоден для эксплуатации, однако позже жителей Херсона предупредили, что ездить по мосту опасно, а оккупационные "власти" Херсона объявили о "временном ограничении движения" по путепроводу.

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