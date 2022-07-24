ua ru
Вс, 24 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Освобождение Херсона: названы четыре слабых места россиян

Новина українською →
Херсон, Воскресенье 24 июля 2022 20:38
Освобождение Херсона: названы четыре слабых места россиян Фото: в Херсоне у россиян есть четыре слабых места (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

У оккупантов в оккупированном Херсоне есть два основных пути снабжения и четыре слабых места, имеющих ключевое значение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя.

Он назвал слабые места россиян:

  • Антоновский автомобильный мост, находящийся возле Херсона. Это - главная артерия, так как хорошая дорога идет напрямую в Крым.
  • Антоновский железнодорожный мост - это железная дорога за 20 км до Херсона, пересекающая Днепр и идущая к железнодорожному вокзалу. Отмечается, что в такой близости к зоне боевых действий оккупанты используют автомобильное сообщение.
  • Второе направление через Правобережье - это дорога мимо Новой Каховки, которая идет по плотине Каховской ГЭС, выходит к Шиловой балке и идет около 60 км по Правобережью до Херсона. Там есть и автомобильное, и железнодорожное сообщение.
  • За 20 км до Херсона эта же дорога пересекает Ингулец через Дарьевский мост возле села Дарьевка.

Хлань отмечает, что лучший путь - Антоновский мост, который соединяет Крым и Херсон.

Он объясняет, что дорога через Каховскую ГЭС не совсем удобная. Она длиннее на 60 км и опаснее, потому что попадает в зону действия нашей стволовой артиллерии, и имеет слабый участок - Дарьевский мост.

Добавим, что украинские защитники уже били по Антоновскому автомобильному мосту, Дарьевскому мосту и дороге через плотину ГЭС.

"То есть мы видим как минимум пристрелку слабых мест логистики, а как максимум - подготовку к отрезанию Херсона", - добавил Хлань.

Напомним, оккупанты всеми силами пытаются отремонтировать мосты в Херсонской области, чтобы нормализовать логистику.

Добавим, 19 июля был обстрелян Антоновский мост в Херсоне.

Несмотря на повреждения городов пригоден для эксплуатации, однако жителей Херсона предупредили, что ездить по нему опасно, а оккупационные "власти" объявили о "временное ограничение движения" по путепроводу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон
NEWS
Джонсон надеется в будущем вернуться в кресло премьера Британии, - The Times
Джонсон надеется в будущем вернуться в кресло премьера Британии, - The Times
DAILY
Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет