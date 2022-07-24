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Звільнення Херсону: названо чотири слабкі місця росіян

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Херсон, Неділя 24 липня 2022 20:38
Звільнення Херсону: названо чотири слабкі місця росіян Фото: в Херсоні росіяни мають чотири слабкі місця (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Окупанти мають в окупованому Херсоні два основні шляхи постачання та чотири слабкі місця, що мають ключове значення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя.

Він назвав слабкі місця росіян:

  • Антонівський автомобільний міст, що знаходиться біля Херсону. Це - головна артерія, так як гарна дорога йде напряму до Криму.
  • Антонівський залізничний міст - це залізна дорога за 20 км до Херсона, що перетинає Дніпро і йде до залізничного вокзалу. Зазначається, що в такій близькості до зони бойових дій окупанти використовують автомобільне сполучення.
  • Другий напрямок через Правобережжя - це дорога повз Нову Каховку, яка йде по греблі Каховської ГЕС, виходить до Шилової балки і йде біля 60 км по Правобережжю до Херсона. Там є і автомобільне, і залізничне сполучення.
  • За 20 км до Херсона ця ж дорога перетинає Інгулець через Дар‘ївський міст біля села Дар‘ївка.

Хлань зазначає, що найкращий шлях - Антонівській міст, який напряму з'єднує Крим та Херсон.

Він пояснює, що дорога через Каховську ГЕС не зовсім зручна. Вона довша на 60 км і небезпечніша, тому що потрапляє в зону дії нашої стволової артилерії, і має слабку дільницю - Дар‘ївський міст.

Додамо, що українські захисники вже били по Антонівському автомобільному мосту, Дар‘ївському мосту та дорозі через греблю ГЕС.

"Тобто ми бачимо як мінімум пристриліку слабких місць логістики, а як максимум - підготовку до відрізання Херсона", - додав Хлань.

Нагадаємо, окупанти усіма силами намагаються відремонтувати мости в Херсонській області, щоб нормалізувати логістику.

Додамо, 19 липня був обстріляний Антонівський міст в Херсоні.

Попри ушкодження міст придатний для експлуатації, однак жителів Херсона попередили, що їздити ним небезпечно, а окупаційна "влада" оголосила про "тимчасове обмеження руху" шляхопроводом.

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