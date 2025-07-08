Освіта у топовому медвиші України: скільки коштує навчання у НМУ ім. Богомольця 2025

Національний медичний університет ім. О. Богомольця посідає третю сходинку у десятці найкращих ВНЗ Києва. Окрім цього, він є одним із найпрестижніших в Україні.
РБК-Україна із посиланням на дані НМУ ім. О. Богомольця розповідає, скільки коштує навчання у цьому закладі у 2025 році.
Вартість навчання у медуніверситеті коливається від 35 тисяч до 89 400 гривень на рік на денній формі. Найдешевше коштує біотехнології та біоінженерія, найдорожче медицина із поглибленим вивченням англійської мови.
Деякі спеціальності мають заочну форму навчання, а саме: фармація, громадське здоров'я, менеджмент. Тут вартість вдвічі нижча за денну форму.
Ціни на навчання на денній формі:
Додамо також, що для вступу на медичні спеціальності потрібно мати бал НМТ не нижче 150. Також в НМУ ім. О. Богомольця можуть вступати іноземці.
Початок подання заяв:
Читайте також про те, що ціни на навчання на денній формі в КПІ стартують від 44 900 гривень і доходять до 67 600 гривень, залежно від факультету. Найдешевше коштують екологія, математика, фізика та астрономія, видавництво та поліграфія. Найдорожче: право, міжнародні відносини, економіка, журналістика, фінанси та прикладна механіка.
Раніше ми писали про те, що цьогоріч Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУ) підвищив ціни на навчання. Мінімальна ціна за рік бакалаврату становить 43,8 тисячі гривень, а максимальна - 95,6 тисячі гривень.
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