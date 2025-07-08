RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Образование в топовом медвузе Украины: сколько стоит обучение в НМУ им. Богомольца 2025

Сколько стоит обучение в Медуниверситете Богомольца (фото: facebook.com bogomoletsmedicaluniversity)
Автор: Василина Копытко

Национальный медицинский университет им. А. Богомольца занимает третье место в десятке лучших вузов Киева. Кроме этого, он является одним из самых престижных в Украине.

РБК-Украина со ссылкой на данные НМУ им. А. Богомольца рассказывает, сколько стоит обучение в этом заведении в 2025 году.

Сколько стоит обучение в НМУ им. А. Богомольца

Стоимость обучения в медуниверситете колеблется от 35 тысяч до 89 400 гривен в год на дневной форме. Дешевле всего стоит биотехнологии и биоинженерия, дороже всего медицина с углубленным изучением английского языка.

Некоторые специальности имеют заочную форму обучения, а именно: фармация, общественное здоровье, менеджмент. Здесь стоимость вдвое ниже дневной формы.

Цены на обучение на дневной форме:

  • стоматология - 65 тысяч гривен;
  • медицина - 61 600 гривен;
  • педиатрия - 61 600 гривен;
  • медицинская психология - 46 400 гривен;
  • медицина с углубленным изучением английского языка - 89 400 гривен;
  • терапия и реабилитация - 41 500 гривен;
  • фармация - 46 400 гривен;
  • общественное здоровье - 40 тысяч гривен;
  • менеджмент в медицинской сфере - 44 700 гривен;
  • биотехнологии и биоинженерия - 35 тысяч гривен;
  • медицинский колледж "стоматология" - 33 тысяч гривен.

Детали поступления в Медуниверситет

Добавим также, что для поступления на медицинские специальности нужно иметь балл НМТ не ниже 150. Также в НМУ им. А. Богомольца могут поступать иностранцы.

Начало подачи заявлений:

  • на основе 11 классов и дипломов НРК5 - 19 июля;
  • на основе дипломов бакалавра, специалиста, магистра (НРК 6, НРК 7) - 8 августа;
  • для поступления в аспирантуру - не ранее 3 сентября.

Читайте также о том, что цены на обучение на дневной форме в КПИ стартуют от 44 900 гривен и доходят до 67 600 гривен, в зависимости от факультета. Дешевле всего стоят экология, математика, физика и астрономия, издательство и полиграфия. Дороже всего: право, международные отношения, экономика, журналистика, финансы и прикладная механика.

Ранее мы писали о том, что в этом году Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (КНУ) повысил цены на обучение. Минимальная цена за год бакалавриата составляет 43,8 тысячи гривен, а максимальная - 95,6 тысячи гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вступительная кампанияОбразование в Украине