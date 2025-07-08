Образование в топовом медвузе Украины: сколько стоит обучение в НМУ им. Богомольца 2025

Национальный медицинский университет им. А. Богомольца занимает третье место в десятке лучших вузов Киева. Кроме этого, он является одним из самых престижных в Украине.
РБК-Украина со ссылкой на данные НМУ им. А. Богомольца рассказывает, сколько стоит обучение в этом заведении в 2025 году.
Стоимость обучения в медуниверситете колеблется от 35 тысяч до 89 400 гривен в год на дневной форме. Дешевле всего стоит биотехнологии и биоинженерия, дороже всего медицина с углубленным изучением английского языка.
Некоторые специальности имеют заочную форму обучения, а именно: фармация, общественное здоровье, менеджмент. Здесь стоимость вдвое ниже дневной формы.
Цены на обучение на дневной форме:
Добавим также, что для поступления на медицинские специальности нужно иметь балл НМТ не ниже 150. Также в НМУ им. А. Богомольца могут поступать иностранцы.
Начало подачи заявлений:
Читайте также о том, что цены на обучение на дневной форме в КПИ стартуют от 44 900 гривен и доходят до 67 600 гривен, в зависимости от факультета. Дешевле всего стоят экология, математика, физика и астрономия, издательство и полиграфия. Дороже всего: право, международные отношения, экономика, журналистика, финансы и прикладная механика.
Ранее мы писали о том, что в этом году Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (КНУ) повысил цены на обучение. Минимальная цена за год бакалавриата составляет 43,8 тысячи гривен, а максимальная - 95,6 тысячи гривен.
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