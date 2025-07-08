Образование в топовом медвузе Украины: сколько стоит обучение в НМУ им. Богомольца 2025

Сколько стоит обучение в НМУ им. А. Богомольца

Стоимость обучения в медуниверситете колеблется от 35 тысяч до 89 400 гривен в год на дневной форме. Дешевле всего стоит биотехнологии и биоинженерия, дороже всего медицина с углубленным изучением английского языка.

Некоторые специальности имеют заочную форму обучения, а именно: фармация, общественное здоровье, менеджмент. Здесь стоимость вдвое ниже дневной формы.

Цены на обучение на дневной форме:

стоматология - 65 тысяч гривен;

медицина - 61 600 гривен;

педиатрия - 61 600 гривен;

медицинская психология - 46 400 гривен;

медицина с углубленным изучением английского языка - 89 400 гривен;

терапия и реабилитация - 41 500 гривен;

фармация - 46 400 гривен;

общественное здоровье - 40 тысяч гривен;

менеджмент в медицинской сфере - 44 700 гривен;

биотехнологии и биоинженерия - 35 тысяч гривен;

медицинский колледж "стоматология" - 33 тысяч гривен.

Детали поступления в Медуниверситет

Добавим также, что для поступления на медицинские специальности нужно иметь балл НМТ не ниже 150. Также в НМУ им. А. Богомольца могут поступать иностранцы.

Начало подачи заявлений: