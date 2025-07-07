Ціни на навчання в КПІ: скільки доведеться платити вступникам у 2025 році
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" є одним із найпопулярніших ВНЗ не лише у столиці, але й в Україні. Щороку тисячі вступників змагаються за право здобути тут освіту.
РБК-Україна із посиланням на дані КПІ розповідає, скільки коштує навчання у 2025 році на найпопулярніших спеціальностях.
Скільки коштує навчання у КПІ
Ціни на навчання у КПІ на денній формі стартують від 44 900 гривень за рік. Найдешевші спеціальності: екологія, математику, фізика та астрономія, видавництво та поліграфія. Найдорожчі: право, міжнародні відносини, економіка, журналістика, фінанси та прикладна механіка. Вони коштують - 67 600 гривень в рік.
Ціни на навчання на заочній формі коливаються від 29 900 до 43 200 гривень за рік.
Вартість року навчання на денній формі (бакалаврат):
- дизайн - 54 100 гривень;
- образотворче мистецтво та реставрація - 49 900 гривень;
- філологія - 59 900 гривень;
- економіка та міжнародні економічні відносини - 67 600 гривень;
- міжнародні відносини - 67 600 гривень;
- психологія - 54 100 гривень;
- соціологія - 54 100 гривень;
- журналістика - 67 600 гривень;
- фінанси, банківська справа - 67 600 гривень;
- прикладна механіка - 67 600 гривень;
- право - 67 600 гривень;
- екологія - 44 900 гривень;
- фізика та астрономія - 44 900 гривень;
- математика - 44 900 гривень;
- комп’ютерні науки - 54 900 гривень;
- інженерія програмного забезпечення, кібербезпека - 64 900 гривень;
- прикладна механіка, металургія, машинобудування - 44 900 гривень;
- авіаційна та ракетно-космічна техніка - 44 900 гривень;
- біотехнології та біоінженерія - 44 900 гривень;
- видавництво та поліграфія - 44 900 гривень;
- терапія та реабілітація - 54 100 гривень;
- соціальна робота та консультування - 49 900 гривень.
Додамо, що КПІ увійшов у десятку найкращих ВНЗ у рейтингу "ТОП-200 Україна 2025".
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (фото: Вікіпедія)
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