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Ціни на навчання в КПІ: скільки доведеться платити вступникам у 2025 році

Київ, Понеділок 07 липня 2025 08:00
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Ціни на навчання в КПІ: скільки доведеться платити вступникам у 2025 році КПІ ім. Ігоря Сікорського (фото: facebook_com_kpiuaofficial)
Автор: Василина Копитко

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" є одним із найпопулярніших ВНЗ не лише у столиці, але й в Україні. Щороку тисячі вступників змагаються за право здобути тут освіту.

РБК-Україна із посиланням на дані КПІ розповідає, скільки коштує навчання у 2025 році на найпопулярніших спеціальностях.

Скільки коштує навчання у КПІ

Ціни на навчання у КПІ на денній формі стартують від 44 900 гривень за рік. Найдешевші спеціальності: екологія, математику, фізика та астрономія, видавництво та поліграфія. Найдорожчі: право, міжнародні відносини, економіка, журналістика, фінанси та прикладна механіка. Вони коштують - 67 600 гривень в рік.

Ціни на навчання на заочній формі коливаються від 29 900 до 43 200 гривень за рік.

Вартість року навчання на денній формі (бакалаврат):

  • дизайн - 54 100 гривень;
  • образотворче мистецтво та реставрація - 49 900 гривень;
  • філологія - 59 900 гривень;
  • економіка та міжнародні економічні відносини - 67 600 гривень;
  • міжнародні відносини - 67 600 гривень;
  • психологія - 54 100 гривень;
  • соціологія - 54 100 гривень;
  • журналістика - 67 600 гривень;
  • фінанси, банківська справа - 67 600 гривень;
  • прикладна механіка - 67 600 гривень;
  • право - 67 600 гривень;
  • екологія - 44 900 гривень;
  • фізика та астрономія - 44 900 гривень;
  • математика - 44 900 гривень;
  • комп’ютерні науки - 54 900 гривень;
  • інженерія програмного забезпечення, кібербезпека - 64 900 гривень;
  • прикладна механіка, металургія, машинобудування - 44 900 гривень;
  • авіаційна та ракетно-космічна техніка - 44 900 гривень;
  • біотехнології та біоінженерія - 44 900 гривень;
  • видавництво та поліграфія - 44 900 гривень;
  • терапія та реабілітація - 54 100 гривень;
  • соціальна робота та консультування - 49 900 гривень.

Додамо, що КПІ увійшов у десятку найкращих ВНЗ у рейтингу "ТОП-200 Україна 2025".

Ціни на навчання в КПІ: скільки доведеться платити вступникам у 2025 роціНаціональний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (фото: Вікіпедія)

Раніше ми розповідали, скільки коштує навчання у найпрестижнішому ВНЗ України - Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

Читайте також про те, які ціни на навчання у Львівському національному університеті ім. Івана Франка у 2025 році.

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