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Куди найкраще вступати цьогоріч: 10 університетів Києва, які визнали найкращими

Київ, Неділя 27 квітня 2025 08:10
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Куди найкраще вступати цьогоріч: 10 університетів Києва, які визнали найкращими Які заклади вищої освіти вважаються найкращими у Києві (фото: Національний університет "Києво-Могилянська академія"/ wikipedia)
Автор: Василина Копитко

Столичні заклади вищої освіти є одними із найпопулярніших серед вступників. На одне бюджетне місце змагаються абітурієнти із найвищими результатами НМТ.

РБК-Україна із посиланням на публікацію Освіта розповідає, які ВНЗ столиці визнані найкращими.

Куди вступати в Києві: рейтинг найкращих ВНЗ

Освітній ресурс "Освіта.ua" щороку складає консолідований рейтинг закладів вищої освіти України. При визначенні найкращих закладів беруть до уваги інші національні рейтинги ВНЗ: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал НМТ на контракт". Кожен із них має різні критерії оцінювання закладів.

Консолідований рейтинг торік визначив наступну десятку найкращих ВНЗ столиці:

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
  • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";
  • Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
  • Національний університет "Києво-Могилянська академія";
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України;
  • Національний авіаційний університет;
  • Державний торговельно-економічний університет;
  • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;
  • Київський національний університет технологій та дизайну;
  • Київський національний університет будівництва й архітектури.

Куди найкраще вступати цьогоріч: 10 університетів Києва, які визнали найкращимиРейтинг найкращих університетів столиці (скриншот сайту Освіта.ua)

Додамо, що щороку список лідерів практично не міняється. Тож очікувано у 2025 перелічені заклади також очолять рейтинг найкращих ВНЗ Києва.

Вступна кампанія-2025

НМТ-2025 розпочнеться уже 14 травня і триватиме до 25 липня. Тестування матиме основну та додаткову сесії, під час яких потрібно пройти перевірку своїх знань із чотирьох предметів: математики, української мови та історії України (обов'язкові предмети) та одного предмета на вибір (українська літературу, іноземна мова, географія, фізика, біологія, хімія).

Слід набрати хоча б 100 балів зі 200, аби подолати мінімальний поріг, який дозволить подавати документи на вступ у ВНЗ.

Цьогоріч вступники можуть подати: до 5 заяв на бюджет (державне замовлення), до 15 заяв загалом. Особисті електронні кабінети вступників працюватимуть з 25 червня до 20 жовтня 2025 року.

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Раніше ми розповідали про ТОП-10 найкращих університетів України, у які мріють вступити випускники 2025 року.

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