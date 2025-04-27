Куди найкраще вступати цьогоріч: 10 університетів Києва, які визнали найкращими

Куди вступати в Києві: рейтинг найкращих ВНЗ

Освітній ресурс "Освіта.ua" щороку складає консолідований рейтинг закладів вищої освіти України. При визначенні найкращих закладів беруть до уваги інші національні рейтинги ВНЗ: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал НМТ на контракт". Кожен із них має різні критерії оцінювання закладів.

Консолідований рейтинг торік визначив наступну десятку найкращих ВНЗ столиці:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;

Національний університет "Києво-Могилянська академія";

Національний університет біоресурсів і природокористування України;

Національний авіаційний університет;

Державний торговельно-економічний університет;

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

Київський національний університет технологій та дизайну;

Київський національний університет будівництва й архітектури.

Рейтинг найкращих університетів столиці (скриншот сайту Освіта.ua)

Додамо, що щороку список лідерів практично не міняється. Тож очікувано у 2025 перелічені заклади також очолять рейтинг найкращих ВНЗ Києва.

Вступна кампанія-2025

НМТ-2025 розпочнеться уже 14 травня і триватиме до 25 липня. Тестування матиме основну та додаткову сесії, під час яких потрібно пройти перевірку своїх знань із чотирьох предметів: математики, української мови та історії України (обов'язкові предмети) та одного предмета на вибір (українська літературу, іноземна мова, географія, фізика, біологія, хімія).

Слід набрати хоча б 100 балів зі 200, аби подолати мінімальний поріг, який дозволить подавати документи на вступ у ВНЗ.

Цьогоріч вступники можуть подати: до 5 заяв на бюджет (державне замовлення), до 15 заяв загалом. Особисті електронні кабінети вступників працюватимуть з 25 червня до 20 жовтня 2025 року.