Куди найкраще вступати цьогоріч: 10 університетів Києва, які визнали найкращими
Столичні заклади вищої освіти є одними із найпопулярніших серед вступників. На одне бюджетне місце змагаються абітурієнти із найвищими результатами НМТ.
РБК-Україна із посиланням на публікацію Освіта розповідає, які ВНЗ столиці визнані найкращими.
Куди вступати в Києві: рейтинг найкращих ВНЗ
Освітній ресурс "Освіта.ua" щороку складає консолідований рейтинг закладів вищої освіти України. При визначенні найкращих закладів беруть до уваги інші національні рейтинги ВНЗ: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал НМТ на контракт". Кожен із них має різні критерії оцінювання закладів.
Консолідований рейтинг торік визначив наступну десятку найкращих ВНЗ столиці:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";
- Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
- Національний університет "Києво-Могилянська академія";
- Національний університет біоресурсів і природокористування України;
- Національний авіаційний університет;
- Державний торговельно-економічний університет;
- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;
- Київський національний університет технологій та дизайну;
- Київський національний університет будівництва й архітектури.
Рейтинг найкращих університетів столиці (скриншот сайту Освіта.ua)
Додамо, що щороку список лідерів практично не міняється. Тож очікувано у 2025 перелічені заклади також очолять рейтинг найкращих ВНЗ Києва.
Вступна кампанія-2025
НМТ-2025 розпочнеться уже 14 травня і триватиме до 25 липня. Тестування матиме основну та додаткову сесії, під час яких потрібно пройти перевірку своїх знань із чотирьох предметів: математики, української мови та історії України (обов'язкові предмети) та одного предмета на вибір (українська літературу, іноземна мова, географія, фізика, біологія, хімія).
Слід набрати хоча б 100 балів зі 200, аби подолати мінімальний поріг, який дозволить подавати документи на вступ у ВНЗ.
Цьогоріч вступники можуть подати: до 5 заяв на бюджет (державне замовлення), до 15 заяв загалом. Особисті електронні кабінети вступників працюватимуть з 25 червня до 20 жовтня 2025 року.
Читайте також про те, які українські ВНЗ міжнародний рейтинг визнав найкращими.
Раніше ми розповідали про ТОП-10 найкращих університетів України, у які мріють вступити випускники 2025 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.