Освіта без кордонів. Як українці можуть вступити в університети Чехії у 2025 році

Які умови вступу для українців

Для вступу в ВНЗ Чехії необхідно володіти чеською або англійською мовою на високому рівні. Для приватних закладів іноді достатньо знань на рівні В1, для вступу на більшість спеціальностей у державних університетах необхідно знати чеську на рівні В2. Втім є спеціальності, які вимагають знань на рівні С1 (переважно у медичній сфері).

Важливо, що для вступу необхідно підтвердити своє володіння мовою відповідним сертифікатом. При чому, українці, які знають чеську, мають право вступати на державну форму навчання. Якщо володіють тільки англійською, то можуть навчатись лише на платній формі.

Серед абітурієнтів поширеною є практика, коли вони приїжджають на рік у Чехію для вивчення мови при університетах на підготовчих курсах, а тоді вже мають вищі шанси для вступу.

Також варто зазначити, що у деякі університети Чехії українці можуть вступити без іспитів, але для цього потрібно було подавати заявку завчасно, у більшості закладів цей період закінчився у грудні 2024 року.

Для вступу українцям, окрім знання мови, потрібно зібрати необхідний пакет документів, а також отримати студентську візу або інший документ, який дозволяє легальне перебування у країні.

У більшості випадків абітурієнти мають складати вступні іспити, які залежать від обраної спеціальності та ВНЗ. Деякі навчальні заклади можуть проводити власні тести або співбесіди, щоб визначити рівень знань кандидатів. У Чехії майже всі університети приймають українців без сертифіката ЗНО/НМТ.

Які документи потрібно підготувати

Абітурієнтам потрібно підготувати пакет документів:

заява про вступ;

атестат про повну загальну середню освіту та його переклад чеською мовою, завірений нотаріально;

мотиваційний лист;

рекомендації;

сертифікати про знання мови.

Кожен університет може додатково вимагати й інші документи, але це все зазначається на сайтах ВНЗ.

До вступу у ВНЗ Чехії треба готуватись завчасно (фото ілюстративне: Freepik)

Скільки коштує навчання і життя у Чехії

Рік навчання у ВНЗ Чехії на платній основі коштує в середньому від 2 тисяч євро, втім за деякі спеціальності доведеться платити до 15 тисяч євро в рік (переважно якщо навчання відбуватиметься англійською мовою).

Для життя студентові потрібно в середньому 8 000 - 12 000 крон (14 610 - 21 961 гривня), щоб покрити базові потреби: від проживання до відпочинку та розваг. Ціни на гуртожитки коливаються у межах 180 євро на місяць, а вартість проїзного квитка - 10 євро.

Додамо, що вироблення студентської візи обійдеться в середньому у межах 50 євро. При подачі заяви на візу оплачується консульський збір - 35 євро, вартість послуг візового центру - 18 євро. Якщо робити візу через посередницькі фірми, то вона обійдеться у межах 300 євро.

Середні витрати у Чехії (скриншот europortal.biz.ua)