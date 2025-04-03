Образование без границ. Как украинцы могут поступить в университеты Чехии в 2025 году

Какие условия поступления для украинцев

Для поступления в ВУЗы Чехии необходимо владеть чешским или английским языком на высоком уровне. Для частных заведений иногда достаточно знаний на уровне В1, для поступления на большинство специальностей в государственных университетах необходимо знать чешский на уровне В2. Однако есть специальности, которые требуют знаний на уровне С1 (преимущественно в медицинской сфере).

Важно, что для поступления необходимо подтвердить свое владение языком соответствующим сертификатом. Причем, украинцы, которые знают чешский, имеют право поступать на государственную форму обучения. Если владеют только английским, то могут учиться только на платной форме.

Среди абитуриентов распространена практика, когда они приезжают на год в Чехию для изучения языка при университетах на подготовительных курсах, а тогда уже имеют более высокие шансы для поступления.

Также стоит отметить, что в некоторые университеты Чехии украинцы могут поступить без экзаменов, но для этого нужно было подавать заявку заранее, в большинстве заведений этот период закончился в декабре 2024 года.

Для поступления украинцам, кроме знания языка, нужно собрать необходимый пакет документов, а также получить студенческую визу или другой документ, который позволяет легальное пребывание в стране.

В большинстве случаев абитуриенты должны сдавать вступительные экзамены, которые зависят от выбранной специальности и вуза. Некоторые учебные заведения могут проводить собственные тесты или собеседования, чтобы определить уровень знаний кандидатов. В Чехии почти все университеты принимают украинцев без сертификата ВНО/НМТ.

Какие документы нужно подготовить

Абитуриенту нужно подготовить пакет документов:

заявление о поступлении;

аттестат о полном общем среднем образовании и его перевод на чешский язык, заверенный нотариально;

мотивационное письмо;

рекомендации;

сертификаты о знании языка.

Каждый университет может дополнительно требовать и другие документы, но это все указывается на сайтах ВУЗов.

К поступлению в вузы Чехии надо готовиться заранее (фото иллюстративное: Freepik)

Сколько стоит обучение и жизнь в Чехии

Год обучения в вузах Чехии на платной основе стоит в среднем от 2 тысяч евро, но за некоторые специальности придется платить до 15 тысяч евро в год (преимущественно если обучение будет проходить на английском языке).

Для жизни студенту нужно в среднем 8 000 - 12 000 крон (14 610 - 21 961 гривна), чтобы покрыть базовые потребности: от проживания до отдыха и развлечений. Цены на общежития колеблются в пределах 180 евро в месяц, а стоимость проездного билета - 10 евро.

Добавим, что студенческая виза обойдется в среднем в пределах 50 евро. При подаче заявления на визу оплачивается консульский сбор - 35 евро, стоимость услуг визового центра - 18 евро. Если делать визу через посреднические фирмы, то она обойдется в пределах 300 евро.

Средние расходы в Чехии (скриншот europortal.biz.ua)