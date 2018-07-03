Осужденного, сбежавшего из суда в Полтавской области, вернули за решетку

Также уведомлены о подозрении соучастники побега

Осужденного, который 27 июня сбежал из Миргородского горрайонного суда Полтавской области, вернули за решетку. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

"Его действия предварительно квалифицированы по ч. 2 ст. 393 УК Украины (побег из-под стражи, совершенный лицом, находящимся в предварительном заключении, по предварительному сговору группой лиц, совмещенный с использованием оружия). Уведомлены о подозрении в совершении преступлений и другие соучастники побега", - говорится в сообщении.

Сообщается, что руководитель конвоя за взятку в размере тысячи гривен вывел обвиняемого к запасному выходу здания суда, снял с него наручники и оставил наедине с его сожительницей. Женщина передала обвиняемому огнестрельное оружие.

Впоследствии, угрожая пистолетом, мужчина сбежал из здания суда и вместе с сообщницей на автомобиле покинул Миргород.

Руководителю конвоя сообщили о подозрении за получение взятки, а водителю, который во время преследования направил автомобиль на сотрудника полиции, - по ст. 348 УК Украины (покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей).

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в Киеве задержали осужденного, который сбежал из суда в Полтавской области.