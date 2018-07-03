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В Киеве задержали заключенного, который сбежал из суда в Полтавской области

НовостиПроисшествия    03.07.2018 - 10:29
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Соучастники побега также задержаны

В Киеве задержали злоумышленника, который сбежал из зала Миргородского суда (Полтавская область). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел Украины в Twitter.

"В Киеве полиция задержала Виталия Суржана, который сбежал из зала Миргородского суда. Сейчас его доставили в спецучреждение", - говорится в сообщении.

Как сообщают в МВД, сбежать из зала суда мужчине помогала его подруга, а также конвоир. Сейчас соучастники побега также задержаны и находятся под стражей.

 

Фото: задержание злоумышленника (mvs.gov.ua)

В ведомстве отмечают, что мужчину задержали сегодня ночью. К задержанию привлекались СБУ, прокуратура, а также спецподразделение КОРД.

Отметим, Суржан признан виновным в совершении бандитизма, разбоя, незаконном завладении транспортным средством и незаконном обращении с оружием.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтавской области разыскивают осужденного за опасные преступления, который сбежал из зала Миргородского суда.

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Теги публикации: Киев, полиция, Полтавская область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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