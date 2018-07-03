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Засудженого, який втік із суду у Полтавській області, повернули за грати

НовиниНадзвичайні події    03.07.2018 - 19:31
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також повідомлені про підозру співучасники втечі

Засудженого, який 27 червня втік із Миргородського міськрайонного суду у Полтавській області, повернули за грати. Про це повідомила прес-служба прокуратури Полтавської області.

"Його дії попередньо кваліфіковані за ч. 2 ст. 393 КК України (втеча з-під варти, вчинена особою, яка перебуває в попередньому ув’язненні, за попередньою змовою групою осіб, поєднана з використанням зброї). Повідомлені про підозру у вчиненні злочинів й інші співучасники втечі", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що керівник конвою за хабар у розмірі тисячу гривень вивів обвинуваченого до запасного виходу будівлі суду, зняв з нього кайданки та залишив наодинці з його співмешканкою. Жінка передала обвинуваченому вогнепальну зброю. 

Згодом, погрожуючи пістолетом, чоловік втік із приміщення суду та разом зі спільницею на автомобілі покинув Миргород.

Керівнику конвою повідомили про підозру за одержання хабара, а водію, який під час переслідування скерував автомобіль на працівника поліції, - за ст. 348 КК України (замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків).

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що у Києві затримали засудженого, який втік із суду у Полтавській області.

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Теги публікації: Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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