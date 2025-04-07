ЗСУ підрахували, скільки Росії коштує кожний квадратний кілометр української землі

Втрати Росії в Україні

Нагадаємо, що українські захисники ліквідували за добу ще 1350 російських загарбників. Відтак загальні втрати країни-агресора в особовому складі у війні вже перевищили 925 тисяч військових.

Крім того, головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський зазначив, що від початку операції Збройних сил України (ЗСУ) у Курській області Російська Федерація (РФ) втратила більше 55 тисяч одиниць живої сили.

Водночас, за даними незалежного "Левада-центру", підтримка війни проти України серед жителів Росії зросла до максимуму. У лютому 2025 року рівень підтримки війни сягнув 80%, раніше такий рівень підтримки було зафіксовано в березні 2022 року.

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