Потери России в Украине

Напомним, что украинские защитники ликвидировали за сутки еще 1350 российских захватчиков. Поэтому общие потери страны-агрессора в личном составе в войне уже превысили 925 тысяч военных.

Кроме того, главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский отметил, что с начала операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области Российская Федерация (РФ) потеряла более 55 тысяч единиц живой силы.

В то же время, по данным независимого "Левада-центра", поддержка войны против Украины среди жителей России выросла до максимума. В феврале 2025 года уровень поддержки войны достиг 80%, ранее такой уровень поддержки был зафиксирован в марте 2022 года.

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