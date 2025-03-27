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Сирський назвав оновлені втрати Росії у Курській області

Четвер 27 березня 2025 12:56
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Сирський назвав оновлені втрати Росії у Курській області Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Автор: Сергій Пишкін

Від початку операції Збройних сил України (ЗСУ) у Курській області Російська Федерація (РФ) втратила більше 55 тисяч одиниць живої сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського.

"У зв’язку зі збільшенням інтенсивності дій противника та намаганням ворога витіснити і перевести бойові дії на територію Сумщини, працював у Сумській області в бригадах ДШВ, морської піхоти, територіальної оборони, механізованих та деяких інших підрозділах", - написав Сирський.

За його словами, угруповання військ "Курськ", а також наші військові продовжують оборонну операцію, щоб не допустити прориву ворога вглиб України. З тією ж метою українські бійці продовжують результативні контратакувальні та штурмові дії.

"В ході роботи детально вивчив усі проблемні питання, які стосуються організації забезпечення бойових дій, а також прийняв рішення про поповнення боєприпасів, дронів та переміщення резервів", - додав він.

Втрати Росії у Курській області

Як відзначив Сирський, за сім з половиною місяців від початку Курської операції, втрати Росії перевищили більше 55 тисяч осіб, серед яких:

  • 22,2 тисячі безповоротні;
  • 31,8 тисячі - санітарні.

Також більше 940 ворожих бійців потрапили у полон.

Операція у Курській області

У серпні 2024-го Сили оборони розпочали операцію на території Курської області. Тоді ж українські бійці взяли під контроль близько сотні населених пунктів, але з часом частина територій все ж була втрачена.

На початку березня ситуація на напрямку загострилась. Росіяни стверджували про те, що Сили оборони нібито перебувають в оточенні, але Генеральний штаб ЗСУ й президент Володимир Зеленський спростовували цю інформацію.

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Сумська область Війна в Україні Олександр Сирський
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