ЗСУ підрахували, скільки Росії коштує кожний квадратний кілометр української землі

У ОСУВ "Хортиця" оприлюднило дані про втрати Росії на Східному фронті. За цей період російські війська понесли значні втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Втрати на фронті та значні ресурси, які країна-агресор змушена направляти на підтримку бойових дій, роблять ситуацію все більш складною, як для військового, так і для економічного потенціалу Росії.

В результаті підрахунків, за три місяці 2025 року на Східному фронті Росія втратила 146 військових, 1 танк, 2 бойові броньовані машини (ББМ) та 4,5 гармати.

Оперативно-стратегічне угрупування військ "Хортиця" підрахувало величезні втрати Російської Федерації, які вона несе за кожен квадратний кілометр української землі.

Втрати Росії в Україні

Нагадаємо, що українські захисники ліквідували за добу ще 1350 російських загарбників. Відтак загальні втрати країни-агресора в особовому складі у війні вже перевищили 925 тисяч військових.

Крім того, головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський зазначив, що від початку операції Збройних сил України (ЗСУ) у Курській області Російська Федерація (РФ) втратила більше 55 тисяч одиниць живої сили.

Водночас, за даними незалежного "Левада-центру", підтримка війни проти України серед жителів Росії зросла до максимуму. У лютому 2025 року рівень підтримки війни сягнув 80%, раніше такий рівень підтримки було зафіксовано в березні 2022 року.

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