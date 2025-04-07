ВСУ подсчитали, сколько России стоит каждый квадратный километр украинской земли

В ОСУВ "Хортица" обнародовало данные о потерях России на Восточном фронте. За этот период российские войска понесли значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

Потери на фронте и значительные ресурсы, которые страна-агрессор вынуждена направлять на поддержку боевых действий, делают ситуацию все более сложной, как для военного, так и для экономического потенциала России.

В результате подсчетов, за три месяца 2025 года на Восточном фронте Россия потеряла 146 военных, 1 танк, 2 боевые бронированные машины (ББМ) и 4,5 пушки.

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" подсчитала огромные потери Российской Федерации, которые она несет за каждый квадратный километр украинской земли.

Потери России в Украине

Напомним, что украинские защитники ликвидировали за сутки еще 1350 российских захватчиков. Поэтому общие потери страны-агрессора в личном составе в войне уже превысили 925 тысяч военных.

Кроме того, главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский отметил, что с начала операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области Российская Федерация (РФ) потеряла более 55 тысяч единиц живой силы.

В то же время, по данным независимого "Левада-центра", поддержка войны против Украины среди жителей России выросла до максимума. В феврале 2025 года уровень поддержки войны достиг 80%, ранее такой уровень поддержки был зафиксирован в марте 2022 года.

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