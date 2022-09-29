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Пентагон запропонував Данії допомогу в розслідуванні вибухів на "Північних потоках"

Фото: Остін запропонував Данії допомогу в розслідуванні вибухів на "Північних потоках" (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Міністр оборони США Ллойд Остін під час розмови зі своїм данським колегою Мортеном Бьодсковим запропонував допомогу в розслідуванні вибухів на "Північних потоках".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагону.

Глави Міноборони поспілкувались телефоном 28 вересня.

"Міністр Остін запропонував свою повну підтримку Данії, оскільки вона розпочинає розслідування вибухів. США, як і раніше, віддані безпеці Балтійського моря і своєму давньому союзнику Данії", - вказали у Пентагоні.

Очільники американського та данського оборонних відомств також домовилися спільно працювати паралельно із тим як розвиватиметься ситуація.

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо про три витоки газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

У США заявили, що не причетні до цих інцидентів.

Своєю чергою в Європі підозрюють, що розриви газопроводів у Балтійському морі сталися не без участі Росії. Детальніше - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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