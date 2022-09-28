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США не причетні до витоків газу на "Північних потоках", - Пентагон

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Вашингтон, Середа 28 вересня 2022 22:54
США не причетні до витоків газу на "Північних потоках", - Пентагон Фото: у США відкинули причетність до витоків на "Північних потоках" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США не мають жодного відношення до інцидентів, що сталися на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву неназваного високопосадовця Пентагону, яке наводить Reuters.

"Ми абсолютно не причетні", - заявив він, відповідаючи на запитання про чутки щодо того, що США спровокували виникнення витоків газу на "Північних потоках".

При цьому він зазначив, що поки що рано робити висновки про можливий саботаж, який міг стати причиною витоків.

"Присяжні ще не визначилися. Багато наших партнерів, я думаю, визначили чи вважають, що це саботаж. Я просто... я ще не на тому етапі, коли я можу сказати вам однозначно", - наголосив чиновник.

Нагадаємо, раніше стало відомо протри витоки газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Після цього колишній міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський подякував за інцидент США.

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