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Пентагон предложил Дании помощь в расследовании взрывов на "Северных потоках"

Фото: Остин предложил Дании помощь в расследовании взрывов на "Северных потоках" (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Министр обороны США Ллойд Остин во время разговора со своим датским коллегой Мортеном Бедсковым предложил помощь в расследовании взрывов на "Северных потоках".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.

Главы Минобороны пообщались по телефону 28 сентября.

"Министр Остин предложил свою полную поддержку Дании, поскольку она начинает расследование взрывов. США по-прежнему привержены безопасности Балтийского моря и своему давнему союзнику Дании", - указали в Пентагоне.

Руководители американского и датского оборонных ведомств также договорились совместно работать параллельно с тем, как будет развиваться ситуация.

Напомним, 27 сентября стало известно отрех истоках газа на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

В США заявили, что не причастны к этим инцидентам.

В свою очередь в Европе подозревают, что разрывы газопроводов в Балтийском море произошли не без участия России. Детальнее - читайте в материале РБК-Украина.

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Северный поток