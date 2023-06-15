Остін про вступ України в НАТО: союзники працюватимуть над гарантіями для руху вперед

Країни-члени НАТО будуть працювати спільно, аби забезпечити надання Україні гарантій для руху вперед до членства в Альянсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна після засідання "Рамштайну".

Він вкотре повторив, що США продовжують підтримувати політику відкритих дверей НАТО.

Остін зазначив, що країни йдуть своїм власним шляхом в Альянс.

"Я можу лише сказати, що ми дотримуємось рішень Бухаресту. Але в майбутньому ви зможете впевнитися, що наші союзники будуть працювати спільно, щоб забезпечити успіх України та надати відповідні гарантії для руху вперед", - сказав міністр оборони Штатів.

Помилки Бухаресту

На саміті НАТО у Бухаресті у 2008 році країни-члени Альянсу заявили, що Україна стане членом НАТО у майбутньому. При цьому жодних гарантій безпеки, чіткого графіка вступу чи зобов'язань надано не було.

Вступ України до НАТО

Тепер Україна прагне вступити до Альянсу після закінчення бойових дій. Проте країні важливо отримати політичне рішення про можливість вступу вже на саміті НАТО, який пройде 11-12 липня у Вільнюсі.

На саміті Україна хоче отримати "чіткий графік вступу". До того ж, президент Володимир Зеленський заявляв, що державі потрібні чіткі гарантії безпеки від Заходу, які зафіксують на папері. Країна хоче отримати гарантії безпеки від НАТО до того моменту, поки вона не стане повноправним членом Альянсу.

Президент Чехії Петр Павел повідомляв, що НАТО розглядає дві моделі гарантій безпеки для України - за прикладом Фінляндії та Ізраїлю.

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