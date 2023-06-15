Остин о вступлении Украины в НАТО: союзники будут работать над гарантиями для движения вперед

Страны-члены НАТО будут работать совместно, чтобы обеспечить предоставление Украине гарантий для движения вперед к членству в Альянсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина после заседания "Рамштайна".

Он еще раз повторил, что США продолжают поддерживать политику открытых дверей НАТО.

Остин отметил, что страны идут своим собственным путем в Альянс.

"Я могу лишь сказать, что мы придерживаемся решений Бухареста. Но в будущем вы сможете убедиться, что наши союзники будут работать совместно, чтобы обеспечить успех Украины и предоставить соответствующие гарантии для движения вперед", - сказал министр обороны Штатов.

Ошибки Бухареста

На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году страны-члены Альянса заявили, что Украина станет членом НАТО в будущем. При этом никаких гарантий безопасности, четкого графика вступления или обязательств предоставлено не было.

Вступление Украины в НАТО

Теперь Украина стремится вступить в Альянс по окончании боевых действий. Однако стране важно получить политическое решение о возможности вступления уже на саммите НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.

На саммите Украина хочет получить "четкий график вступления". К тому же, президент Владимир Зеленский заявлял, что государству нужны четкие гарантии безопасности от Запада, которые зафиксируют на бумаге. Страна хочет получить гарантии безопасности от НАТО, пока она не станет полноправным членом Альянса.

Президент Чехии Петр Павел сообщал, что НАТО рассматривает две модели гарантий безопасности для Украины - по примеру Финляндии и Израиля.

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