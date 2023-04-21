UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Остін про витік документів США: ніщо не похитне нашу єдність

Фото: Ллойд Остін, міністр оборони США (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки, попри інцидент з витоком документів Пентагону й надалі продовжуватимуть тісно співпрацювати з партнерами. Усі й надалі залишаються відданими в єдності з Україною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Пентагону Ллойда Остіна під час пресконференції в рамках підсумку зустрічі "Рамштайн".

"Хочу також сказати про те що відбувся витік секретної інформації. Я насправді дуже глибоко підійшов до цього питання, ми продовжуватимемо працювати тісно з нашими партнерами й союзниками. Ми цінуємо нашу співпрацю й дружбу. Ми проводимо переговори з нашими союзниками і я насправді вражений від того, наскільки вони є відданими в єдності з Україною. Ніщо не похитне нашу єдність", - відзначив голова Пентагону.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на початку квітня в мережі з'явилися засекречені військові документи, що детально описують плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом.

Пізніше в у Штатах затримали підозрюваного у витоку документів Пентагону. Ним виявився 21-річний військовий Джек Тейшейра, який займався приватною інтернет-групою Thug Shaker Central.

Як відзначили в Пентагоні, даний інцидент жодним чином не вплине на рівень підтримки України партнерами. Союзники сповнені рішучості і надалі допомагати українцям.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиПентагонВійна в Україні