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Остин об утечке документов США: ничто не пошатнет наше единство

Фото: Ллойд Остин, министр обороны США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки, несмотря на инцидент с утечкой документов Пентагона, и дальше будут продолжать тесно сотрудничать с партнерами. Все продолжают оставаться преданными в единстве с Украиной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Пентагона Ллойда Остина во время пресс-конференции в рамках итога встречи "Рамштайн".

"Хочу также сказать о том, что произошла утечка секретной информации. Я на самом деле очень глубоко подошел к этому вопросу, мы будем продолжать работать тесно с нашими партнерами и союзниками. Мы ценим наше сотрудничество и дружбу. Мы проводим переговоры с нашими союзниками и я на самом деле поражен тем, насколько они преданы в единстве с Украиной. Ничто не пошатнет наше единство", - отметил глава Пентагона.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в начале апреля в сети появились засекреченные военные документы, подробно описывающие планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением.

Позже в США задержали подозреваемого в утечке документов Пентагона. Им оказался 21-летний военный Джек Тейшейра, занимавшийся частной интернет-группой Thug Shaker Central.

Как отметили в Пентагоне, данный инцидент никак не повлияет на уровень поддержки Украины партнерами. Союзники полны решимости и дальше помогать украинцам.

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