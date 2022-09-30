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Остін про вибухи на "Північному потоці": Поки не проведемо розслідування, то не визначимо, що сталося

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П'ятниця 30 вересня 2022 05:46
Остін про вибухи на "Північному потоці": Поки не проведемо розслідування, то не визначимо, що сталося Фото: Міністр оборони США Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що поки рано робити припущення про те, хто може стояти за пошкодженням "Північного потоку". Варто дочекатися результатів розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Відверто кажучи, поки не буде проведено повне розслідування, ніхто не зможе точно визначити, що сталося", - зазначив глава Пентагону.

Остін наголосив, що доки не буде надано додаткової інформації або не буде проведено подальший аналіз, припущень про те, хто міг бути відповідальним за те, що сталося, робити не варто.

До слова, у Міноборони США запропонували Данії допомогу в розслідуванні вибухів на "Північних потоках".

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо про три витоки газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

У США заявили, що не причетні до цих інцидентів.

Своєю чергою в Європі підозрюють, що розриви газопроводів у Балтійському морі сталися не без участі Росії. Детальніше - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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