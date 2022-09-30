Остін про вибухи на "Північному потоці": Поки не проведемо розслідування, то не визначимо, що сталося

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що поки рано робити припущення про те, хто може стояти за пошкодженням "Північного потоку". Варто дочекатися результатів розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Відверто кажучи, поки не буде проведено повне розслідування, ніхто не зможе точно визначити, що сталося", - зазначив глава Пентагону.

Остін наголосив, що доки не буде надано додаткової інформації або не буде проведено подальший аналіз, припущень про те, хто міг бути відповідальним за те, що сталося, робити не варто.

До слова, у Міноборони США запропонували Данії допомогу в розслідуванні вибухів на "Північних потоках".