Остин о взрывах на "Северном потоке": Пока не проведем расследование, не определим, что произошло

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что пока рано делать предположения о том, кто может стоять за повреждением "Северного потока". Следует дождаться результатов расследования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Откровенно говоря, пока не будет проведено полное расследование, никто не сможет точно определить, что произошло", - отметил глава Пентагона.

Остин подчеркнул, что пока не будет предоставлена дополнительная информация или не будет проведен дальнейший анализ, предположений о том, кто мог быть ответственным за произошедшее, делать не стоит.

К слову, в Минобороны США предложили Дании помощь в расследовании взрывов на "Северных потоках".