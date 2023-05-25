UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Остін розповів, скільки військової допомоги отримала Україна у рамках "Рамштайну"

Фото: голова Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Союзники у рамках "Рамштайну" вже передали Україні військової допомоги на загальну суму 65 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вступне слово глави Пентагона Ллойда Остіна перед засіданням "Рамштайну".

"Загалом Контактна група виділила близько 65 мільярдів доларів у вигляді оборонної допомоги. Путін сподівався, що наша рішучість зникне, і він робив ставку на те, що наша єдність дасть тріщину. Натомість ми залишаємось єдиними, як і раніше", - сказав він.

Додамо, що за оцінками Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), російські військові витрати зросли приблизно на 9,2% у 2022 році та склали приблизно 86,4 мільярда доларів.

Тоді як військові витрати України оцінювались на рівні 44 млрд доларів США.

Чого очікувати від 12-ого "Рамштайну"

Зазначимо, що "Рамштайном" називають засідання Контактної групи з питань оборони України, на яких міністри оборони різних країн світу обговорюють надання допомоги Україні для боротьби з російською агресією.

На сьогоднішньому, 12 засіданні "Рамштайну", союзники мають узгодити подальшу допомогу Україні. У фокусу уваги залишається посилення ППО та забезпечення бійців боєприпасами.

До того ж у Пентагоні повідомляли, що партнери можуть обговорити передачу Україні винищувачів F-16.

Більше про очікування від сьогоднішнього засідання - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПентагонЗустріч РамштайнВійна Росії проти УкраїниВійськова допомога