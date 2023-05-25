Дискусія щодо F-16 та посилення ППО: чого чекати від "Рамштайну-12"

Сьогодні, 25 травня відбудеться засідання у форматі "Рамштайн". Учасники оборонної коаліції зберуться вже вдванадцяте, щоб погодити подальшу допомогу Україні в боротьбі з російською агресією. Актуальним питанням залишається посилення ППО, а також на порядку денному передача винищувачів F-16.

Усі подробиці та очікування від переговорів – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головні теми "Рамштайн-12"

Чергова зустріч Контактної групи з оборони України пройде в онлайн-режимі в четвер, 25 травня. Переговори стартують о 15:00 за київським часом.

Як заявили в Пентагоні, на початку засідання представники української сторони повідомлять про ситуацію на полі бою та озвучать нагальні потреби.

Після цього союзники мають намір обговорити кілька ключових питань:

посилення наземної протиповітряної оборони України для захисту від атак РФ;

підтримка маневрених можливостей української бронетанкової техніки, забезпечення боєприпасами.

Підсумкова пресконференція міністра оборони США Ллойда Остіна та голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі запланована на 19:30.

Передача F-16: дискусія продовжиться

Одним із питань "Рамштайну-12" буде авіаційне. За словами спікера Міноборони США Патріка Райдера, на переговорах планують порушити тему підготовки F-16.

У Пентагоні повідомили, що на минулій зустрічі у квітні міністр оборони Ллойд Остін одержав кілька запитів від країн, які хотіли отримати від США дозвіл на навчання українців польотам на F-16.

Де саме в Європі пройдуть навчання українські пілоти, коли вони стартують, які країни та за якою процедурою передадуть бойові винищувачі – усі ці питання є предметом обговорення союзників. Райдер заявив, що подробиці стануть відомими найближчими днями.

Нагадаємо, одним із підсумків нещодавнього саміту G7 стало формування "коаліції винищувачів" – країни, які погодилися підготувати пілотів, після чого передати Україні літаки четвертого покоління, зокрема американські F-16.

З такою ініціативою виступили Велика Британія, Нідерланди, Данія, Бельгія, Франція. 19 травня президент США Джо Байден також підтримав коаліцію. Саме рішення Штатів було вирішальним для просування у питанні надання винищувачів.

При цьому в міноборони США підкреслюють, що бойові літаки є довгостроковим зобов'язанням перед Україною, і вони не будуть задіяні в контрнаступі, що планується.

Очікування України

Зміцнення протиповітряної оборони залишається головним пріоритетом для української сторони, як і ракети до систем ППО, що вже перебувають на озброєнні Сил оборони.

Очільник Міноборони Олексій Резніков має намір обговорити ці питання з партнерами під час "Рамштайну-12".

"Наземні системи – від ПЗРК до потужних батарей – і ракети до них незмінно у фокусі", – зазначив він.

Щодо західних винищувачів міністр заявив, що вони стануть важливим елементом для захисту українських міст та військових на фронті. Але рішення, які на даний момент приймають союзники, ще не означають "кінець шляху".

Резніков закликав набратися терпіння, оскільки потрібен час, ресурси та багато кваліфікованої праці, щоб українське небо стало безпечнішим.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що на "Рамштайні-12" приділять увагу військовій допомозі, яка потрібна Україні для перемоги, включаючи літаки, танки та боєприпаси.

За словами Данілова, формат "Рамштайн" вже став класичною формою роботи команди, і засідання відбуватимуться постійно доти, доки Україна не здобуде перемогу у війні проти Росії.

Що вже отримала Україна за підсумками зустрічей "Рамштайн"

Переговори Контактної групи з питань оборонної підтримки України проходять з квітня 2022 року. Наразі відбулося вже 11 засідань, а коаліція союзників досягла понад 50 країн.

Серед важливих рішень "Рамштайну", які допомогли ЗСУ в обороні та звільненні окупованих РФ територій були: передача артсистем HIMARS, гаубиць М777, САУ PzH 2000, зенітних установок Gepard, важкої бронетехніки, далекобійних ракет, систем боротьби з дронами.

Восени 2022 з початком масованих ракетних атак РФ союзники домовилися посилити нашу ППО установками NASAMS, IRIS-T, Hawk та ін., а США ухвалили історичне рішення про передачу систем Patriot.

Ще одним знаковим етапом підтримки українців у боротьбі з російською агресією стало створення "танкової коаліції". Контактна група досягла угоди про передачу німецьких танків Leopard-2, Великобританія оголосила про постачання танків Challenger, а США – про М1 Abrams.

На попередній зустрічі "Рамштайн" у Німеччині 21 квітня 2023 партнери обговорювали посилення наземної протиповітряної оборони, постачання додаткових ракет та боєприпасів для підготовки до контрнаступу України.