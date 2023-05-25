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Остин рассказал, сколько военной помощи получила Украина в рамках "Рамштайна"

Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Союзники в рамках "Рамштайна" уже передали Украине военную помощь на общую сумму 65 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вступительное слово главы Пентагона Ллойда Остина перед заседанием "Рамштайна".

"Всего Контактная группа выделила около 65 миллиардов долларов в виде оборонной помощи. Путин надеялся, что наша решимость исчезнет, и он делал ставку на то, что наше единство даст трещину. Но мы остаемся едиными, как и раньше", - сказал он.

Добавим, что по оценкам Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), российские военные расходы выросли примерно на 9,2% в 2022 году и составили примерно 86,4 миллиарда долларов.

В то время как военные расходы Украины оценивались на уровне 44 млрд долларов США.

Чего ждать от 12-го "Рамштайна"

Отметим, что "Рамштайном" называют заседание Контактной группы по обороне Украины, на которых министры обороны разных стран мира обсуждают предоставление помощи Украине для борьбы с российской агрессией.

На сегодняшнем, 12 заседании "Рамштайна", союзники должны согласовать дальнейшую помощь Украине. В фокусе внимания остается усиление ПВО и обеспечение бойцов боеприпасами.

К тому же в Пентагоне сообщали, что партнеры могут обсудить передачу Украине истребителей F-16.

Больше об ожиданиях от сегодняшнего заседания - читайте в материале РБК-Украина.

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