Остин рассказал, сколько военной помощи получила Украина в рамках "Рамштайна"

Союзники в рамках "Рамштайна" уже передали Украине военную помощь на общую сумму 65 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вступительное слово главы Пентагона Ллойда Остина перед заседанием "Рамштайна".
"Всего Контактная группа выделила около 65 миллиардов долларов в виде оборонной помощи. Путин надеялся, что наша решимость исчезнет, и он делал ставку на то, что наше единство даст трещину. Но мы остаемся едиными, как и раньше", - сказал он.
Добавим, что по оценкам Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), российские военные расходы выросли примерно на 9,2% в 2022 году и составили примерно 86,4 миллиарда долларов.
В то время как военные расходы Украины оценивались на уровне 44 млрд долларов США.
Отметим, что "Рамштайном" называют заседание Контактной группы по обороне Украины, на которых министры обороны разных стран мира обсуждают предоставление помощи Украине для борьбы с российской агрессией.
На сегодняшнем, 12 заседании "Рамштайна", союзники должны согласовать дальнейшую помощь Украине. В фокусе внимания остается усиление ПВО и обеспечение бойцов боеприпасами.
К тому же в Пентагоне сообщали, что партнеры могут обсудить передачу Украине истребителей F-16.
Больше об ожиданиях от сегодняшнего заседания - читайте в материале РБК-Украина.
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