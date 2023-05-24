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Черговий "Рамштайн" пройде завтра. Данілов розповів, що буде у фокусі

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Середа 24 травня 2023 18:19
Черговий "Рамштайн" пройде завтра. Данілов розповів, що буде у фокусі Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Зустріч міністрів оборони у форматі "Рамштайн" пройде 25 травня. На ній обговорюватимуть військову підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Сьогодні на засіданні Ставки (верховного головнокомандувача, - ред.) міністр оборони доповідав, що завтра буде засідання "Рамштайну". Маємо розуміння, що це буде чергове засідання. Це вже увійшло у класичну форму роботи команди", - сказав він.

Данілов додав, що засідання у форматі "Рамштайну" будуть проходити постійно до того часу, поки Україна не здобуде перемогу у війні проти Росії.

Що розглядатимуть на "Рамштайні"

Секретар РНБО заявив, що у фокусі уваги буде військова допомога Україні.

"Літаки, танки, боєприпаси - все, що необхідно для нашої перемоги", - сказав він.

Тим часом у Пентагоні повідомляли, що засідання почнеться з того, що Україна озвучить нагальні потреби та розкаже про ситуацію на передовій. Пріоритетними питаннями залишаться посилення наземної ППО та забезпечення військових боєприпасами. Після цього відбудеться дискусія про підготовку F-16.

Засідання в форматі "Рамштайн"

Зустрічі у форматі "Рамштайн" - це засідання Контактної групи з питань оборони України, на яких міністри оборони десятків країн світу обговорюють надання допомоги Україні для боротьби з російською агресією.

Зазначимо, що вже пройшло 11 зустрічей у форматі "Рамштайн". Подробиці останньої з них читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Зустріч Рамштайн Олексій Данілов РНБО
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