Остін приїхав до Києва, а США оголосили про нову допомогу Україні: новини за 21 жовтня

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Києва з неаносованим візитом. А Сполучені Штати оголосили про 68-й пакет військової допомоги Україні.

Більш детально про те, що сталося у понеділок, 22 жовтня - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

РФ вночі атакувала Харків авіабомбами, а Кривий Ріг - ракетами. Київ був під ударом "Шахедів", а на Сумщині під обстрілом опинилася критична інфраструктура.

Аналітики ISW повідомляють про успіх ЗСУ біля Суджі, тим часом окупанти просунулися під Торецьком та Селидовим.

Остін прибув до Києва

Голова Пентагону нагадав, що українські солдати під час початку повномасштабного вторгнення організовували у Київській області засідки на російські танки з коктейлями Молотова у руках.

"На бурхливій українській оборонно-промисловій базі українські заводи зараз випускають одні з найкращих БПЛА у світі", - додав він.

Росія може кинути в штурми військових КНДР, які намагалися втекти з позицій на Курщині

Як повідомили РБК-Україна джерела в спецслужбах, 18 військовослужбовців Північної Кореї, які здійснили спробу втечі з позицій у Курській області, були затримані росіянами в Комарицькому районі Брянської області. Тепер їх можуть задіяти в штурмових діях проти ЗСУ.

Після Орбана. ЄС повернеться до нових санкцій проти Росії у січні, - Politico

Угорщина, будучи найближчим союзником Москви в ЄС, використовувала свій вплив для стримування обговорень санкцій, однак Польща, відома як один із головних прихильників України, планує зайняти більш жорстку позицію.

Міністр з питань клімату Польщі Кшиштоф Болеста вже заявив про необхідність розв'язувати проблему імпорту російських енергоносіїв, який знову зростає, попри чинні обмеження.

Українські військові знищили російський "Бук-МЗ"

У ніч на 21 жовтня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3", повідомили в Генштабі.

Комплекс перебував за близько 60 км від лінії бойового зіткнення. Залежно від модифікації його вартість може складати від 40 до 50 млн доларів.

Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту через російські обстріли, - Міненерго

Як зазначили в пресслужбі, забезпечення зовнішнього живлення станції, що необхідно для її безпечного функціонування, знову під загрозою.

"У разі відключення станції від зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки", - заявили в Міненерго.

Зеленський про Курську операцію: ми створили буферну зону на території РФ

"Курська операція: зберігаємо позиції та не дозволяємо ворогу розширювати війну на нашій землі. Замість буферної зони на території України, яку планували росіяни, ми створили буферну зону поблизу нашого кордону на російській території", - зазначив президент Володимир Зеленський.

У США розкрили зміст пакету допомоги Україні на 400 млн доларів

Сполучені Штати оголосили про 68-й пакет військової допомоги Україні. До нього увійшла зброя та військова техніка.

До пакету увійшли:

БТР M113;

снаряди до РСЗВ HIMARS;

155мм та 105мм артилерійські снаряди; 60мм, 81мм та 120мм мінометні системи та снаряди до них;

ПТРК Javelin та AT-4;

Супутникове комунікаційне обладнання;

Стрілецька зброя та боєприпаси;

Логістичне забезпечення.

Путін дозволив соратникам Кадирова розграбувати металургійний комбінат у Маріуполі, - WSJ

Як пише видання, серед тих хто наразі контролює комбінат є особа, на ім'я Руслан Геремеєв. Він, а також заступник голови міністерства будівництва і ЖКГ Чечні Вахіт Геремеєв являються родичами сенатора Сулеймана Геремеєва, соратника Кадирова.

Новий меморандум МВФ не передбачає підвищення тарифів на енергоносії, - Мінфін

"Меморандум від 18 жовтня 2024 року повторює потенційні заходи, які були в минулих оновленнях, не пропонує нові та не створює для України зобовʼязань щодо збільшення тарифів на енергоносії під час війни", - сказано у повідомленні Мінфіну.

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