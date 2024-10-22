Остин приехал в Киев, а США объявили о новой помощи Украине: новости за 21 октября

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев с неаносированным визитом. А Соединенные Штаты объявили о 68-м пакете военной помощи Украине.

Более подробно о том, что произошло в понедельник, 22 октября – в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

РФ ночью атаковала Харьков авиабомбами, а Кривой Рог – ракетами. Киев был под ударом "Шахедов", а в Сумской области под обстрелом оказалась критическая инфраструктура.

Аналитики ISW сообщают об успехе ВСУ возле Суджи, тем временем кафиры продвинулись под Торецком и Селидовым.

Остин прибыл в Киев

Глава Пентагона напомнил, что украинские солдаты во время начала полномасштабного вторжения организовывали в Киевской области засады на российские танки с коктейлями Молотова в руках.

"На бурной украинской оборонно-промышленной базе украинские заводы сейчас выпускают одни из лучших БПЛА в мире", – добавил он.

Россия может бросить в штурмы военных КНДР, пытавшихся сбежать с позиций на Курщине

Как сообщили РБК-Украина источники в спецслужбах, 18 военнослужащих Северной Кореи, предпринявших попытку побега с позиций в Курской области, были задержаны россиянами в Комарицком районе Брянской области. Теперь их могут задействовать в штурмовых действиях против ВСУ.

После Орбана. ЕС вернется к новым санкциям против России в январе, - Politico

Венгрия, являясь ближайшим союзником Москвы в ЕС, использовала свое влияние для сдерживания обсуждений санкций, однако Польша, известная как один из главных сторонников Украины, планирует занять более жесткую позицию.

Министр по вопросам климата Польши Кшиштоф Болеста уже заявил о необходимости решать вновь растущий проблему импорта российских энергоносителей, несмотря на действующие ограничения.

Украинские военные уничтожили российский "Бук-МЗ"

В ночь на 21 октября подразделения Сил беспилотных систем ВСУ по взаимодействию с другими составляющими Сил обороны поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М3", сообщили в Генштабе.

Комплекс находился в около 60 км от линии боевого столкновения. В зависимости от модификации его стоимость может составлять от 40 до 50 млн. долларов.

Запорожская АЭС снова оказалась на грани блекаута из-за российских обстрелов, - Минэнерго

Как отметили в пресс-службе, обеспечение внешнего питания станции, необходимое для ее безопасного функционирования, снова под угрозой.

"В случае отключения станции от внешнего питания на Запорожской АЭС произойдет очередной полный блекаут, создающий угрозу радиационной безопасности", - заявили в Минэнерго.

Зеленский о Курской операции: мы создали буферную зону на территории РФ

"Курская операция: сохраняем позиции и не позволяем врагу расширять войну на нашей земле. Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы создали буферную зону у нашей границы на российской территории", - отметил президент Владимир Зеленский.

В США раскрыли содержание пакета помощи Украине на 400 млн долларов

Соединенные Штаты объявили о 68-м пакете военной помощи Украине. В него вошли оружие и военная техника.

В пакет вошли:

БТР M113;

снаряды к РСЗО HIMARS;

155мм и 105мм артиллерийские снаряды; 60мм, 81мм и 120мм минометные системы и снаряды к ним;

ПТРК Javelin и AT-4;

Спутниковое коммуникационное оборудование;

Стрелковое оружие и боеприпасы;

Логистическое обеспечение.

Путин разрешил соратникам Кадырова разграбить металлургический комбинат в Мариуполе, - WSJ

Как пишет издание, среди тех, кто сейчас контролирует комбинат, есть лицо, по имени Руслан Геремеев. Он, а также заместитель главы министерства строительства и ЖКХ Чечни Вахит Геремеев являются родственниками сенатора Сулеймана Геремеева, соратника Кадырова.

Новый меморандум МВФ не предполагает повышения тарифов на энергоносители, - Минфин

"Меморандум от 18 октября 2024 года повторяет потенциальные меры, которые были в прошлых обновлениях, не предлагает новых и не создает для Украины обязательств по увеличению тарифов на энергоносители во время войны", - говорится в сообщении Минфина.

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