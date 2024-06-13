Остін: Patriot в пріоритеті, але Україна повинна отримати й інші системи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки (США) Ллойда Остіна під час засідання "Рашмтайн".

"Щодо Patriot. Ви знаєте, що ППО - це пріоритет. Ми щоразу наголошуємо, що треба надавати Україні додаткові системи Patriot. Але не тільки це, ми багато часу приділяємо тому, щоб закликати інші країни передавати не тільки Патріоти, але й інші системи ППО Україні", - заявив Остін.

Він додав, що сьогодні він немає нових оголошень щодо Patrot, втім робиться усе можливе для того, щоб надати Україні додаткові спроможності якнайшвидше.

У тому ж числі Остін прокоментував інформацію про те, що у Польщі відмовились переміщувати Patriot до України. Варто пояснити, що голова Бюро нацбезпеки Польщі Яцек Сєвєра назвав відповідний крок небезпечним, оскільки знижується захист його країни.

"Я бачив повідомлення преси. Що я хочу сказати. Не буде змін в нашому покритті Patriot в Польщі. Я знаю, що про це повідомляли, але немає змін щодо Польщі. Щоб дати Україні те, що потрібно, ми працюємо з іншими країнами", - додав голова Пентагону.

ППО для України

Протягом останніх місяців, на тлі масованих обстрілів з боку Російської Федерації, питання посилення протиповітряної оборони України стало гострішим. Як раніше відзначав президент України Володимир Зеленський, для повного захисту неба необхідно лише 25 одиниць Patriot.

Сьогодні, 13 червня, в Брюсселі проходить зустріч у форматі "Рамштайн". Головною темою засідання буде посилення можливостей України у протиповітряній обороні.