Польща не хоче передавати Україні Patriot, розміщений на її території

Польща не хоче переміщувати американський зенітно-ракетний комплекс Patriot до України. Варшава вважає такий крок небезпечним.

Про це заявив голова Бюро нацбезпеки Польщі Яцек Сєвєра, повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське Radio ZET.

На питання про те, чи потрібно переправляти американські Patriot до України, він відповів: "Однозначно ні".

Голова Бюро нацбезпеки також заявив, що інформація, яка надходить з американських ЗМІ про нібито перекидання батареї ЗРК Patriot, викликає занепокоєння.

"Я попросив зустрічі зі своїм колегою, щоб поговорити про це питання", - сказав Сєвєра.

На його думку, переміщення батареї Patriot до України це "дуже небезпечно", через це "знижується безпека Польщі".

Він додав, що за останні два роки повітряний простір Польщі тричі порушили, і це забрало життя двох громадян. Також політик нагадав, що через польську територію проходить більша частина військової допомоги для України.