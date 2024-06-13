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Польща не хоче передавати Україні Patriot, розміщений на її території

Варшава, Четвер 13 червня 2024 15:09
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Польща не хоче передавати Україні Patriot, розміщений на її території Фото: Польща не хоче передавати Україні американський Patriot (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Польща не хоче переміщувати американський зенітно-ракетний комплекс Patriot до України. Варшава вважає такий крок небезпечним.

Про це заявив голова Бюро нацбезпеки Польщі Яцек Сєвєра, повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське Radio ZET.

На питання про те, чи потрібно переправляти американські Patriot до України, він відповів: "Однозначно ні".

Голова Бюро нацбезпеки також заявив, що інформація, яка надходить з американських ЗМІ про нібито перекидання батареї ЗРК Patriot, викликає занепокоєння.

"Я попросив зустрічі зі своїм колегою, щоб поговорити про це питання", - сказав Сєвєра.

На його думку, переміщення батареї Patriot до України це "дуже небезпечно", через це "знижується безпека Польщі".

Він додав, що за останні два роки повітряний простір Польщі тричі порушили, і це забрало життя двох громадян. Також політик нагадав, що через польську територію проходить більша частина військової допомоги для України.

Що цьому передувало

Нагадаємо, Україна закликає партнерів допомогти з посиленням протиповітряної оборони. Німеччина заявила про надання додаткової системи Patriot. Загалом, за словами міністра оборони Німеччини, його країна передасть Україні чверть своїх запасів Patriot.

Також західні ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден схвалив передачу Україні ще однієї батареї Patriot. Йдеться про систему, яка розміщена у Польщі, де раніше захищала контингент американських військ.

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