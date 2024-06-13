У Пентагоні назвали головну тему сьогоднішнього "Рамштайну
Темою обговорення на запланованій на 13 червня в Брюсселі зустрічі у форматі "Рамштайн" буде посилення можливостей України у протиповітряній обороні.
Про це заявила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, прередає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
Представниця Пентагону нагадала, що ППО є пріоритетом для України.
"Це те, що їй потрібно - чи то у вигляді Patriot, чи в інших формах. Тож я впевнена, що це буде темою обговорення на завтрашньому засіданні UDCG", - сказала вона.
Глава Пентагону Ллойд Остін разом з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США уже вилетів до Брюсселя.
Нагадаємо, за даними НАТО, зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться у Брюсселі 13 червня об 11:00.
Пізніше, 15 червня, відбудеться зустріч міністрів оборони країн НАТО та Групи з ядерного планування.
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