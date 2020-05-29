Остаются гражданами Украины: в Раде отреагировали на российские паспорта в ОРДЛО

Фото: Александр Мережко (РБК-Украина)

Конституция Украины запрещает лишать гражданства

Жители отдельных районов Донецкой и Луганской области с российскими паспортами остаются гражданами Украины. Конституция запрещает лишать украинского гражданства.

Об этом в интервью lb.ua заявил глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко.

В частности, Мережко прокомментировал демонстрацию российских паспортов представителей ОРДЛО на переговорах минской контактной группы.

"Вообще это очень сложный вопрос. Ведь украинская конституция запрещает лишать украинского гражданства … Следовательно, мы не можем лишить людей, получивших российское гражданство, украинского паспорта. Если мы так сделаем, то нарушим Конституцию", - отметил он.

Нардеп также сомневается в целесообразности изменений в Конституцию на предмет запрета жителям Крыма и оккупированной части Донбасса принимать участие в выборах и влиять на внешнеполитический курс страны.

"Там по факту оказывается масса людей с российским гражданством. Мы им скажем, что отказываемся от них только потому, что они не сдали украинский паспорт, как этого требует процедура? С точки зрения права и Конституции Украины, они по-прежнему являются гражданами нашей страны", - подчеркнул Мережко.

Напомним, в середине мая вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников заявил, что у представителей ОРДЛО на переговорах российские паспорта, поэтому Украина не может решать с ними вопросы урегулирования на Донбассе.

Кроме того, он подчеркивал, что жители оккупированных районов с российскими паспортами не смогут баллотироваться на местных выборах, когда они будут проходить по украинскому законодательству.

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Автор: РБК-Украина