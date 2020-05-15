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"Приглашенные" от ОРДЛО в контактной группе имеют российское гражданство, - Резников

Новости » Политика     15.05.2020 - 21:48
"Приглашенные" от ОРДЛО в контактной группе имеют российское гражданство, - Резников
Фото: Алексей Резников (mtot.gov.ua)

Российское гражданство имеют Дейнего и Никонорова

Российская Федерация "пригласила" на вчерашнее заседание Трехсторонней контактной группы так называемых представителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Владислава Дейнего и Наталью Никонорову. Однако так называемые представители ОРДЛО имеют гражданство РФ.

Об этом РБК-Украина сообщил министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По словам Резникова, заседание ТКГ началось в 13:00. Ориентировочно в 15:00-16:00 к сторонам ТКГ (Украина, Россия и ОБСЕ), подключили так называемых "приглашенных" от ОРЛО (Дейнего) и ОРДО (Никонорова).

В период с 13:00 до 15:00, как рассказал Резников, украинская сторона сообщила делегации РФ о том, что Украине известно, что так называемые "приглашенные" от отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, являются гражданами РФ.

Так, в пример украинская сторона предъявила копии заграничного и внутреннего паспорта РФ Дейнего.

Фото: копии заграничного и внутреннего паспорта РФ Владислава Дейнего (РБК-Украина)

Напомним, ранее сообщалось, что к переговорам в рамках Трехсторонней контактной группы привлекли заместителей министров экономики Украины и России. Заместители министров работали в экономической группе, которая отвечает за вопросы восстановления пострадавших от войны районов Донбасса.

Автор: Владислав Красинский

Теги Новости Украины Российская ФедерацияАлексей РезниковОРДЛОКонтактная группа
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