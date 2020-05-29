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Залишаються громадянами України: у Раді відреагували на російські паспорти в ОРДЛО

Новини » Політика     29.05.2020 - 11:44
Залишаються громадянами України: у Раді відреагували на російські паспорти в ОРДЛО
Фото: Олександр Мережко (РБК-Україна)

Конституція України забороняє позбавляти громадянства

Мешканці окремих районів Донецької та Луганської області з російськими паспортами залишаються громадянами України. Конституція забороняє позбавляти українського громадянства.

Про це в інтерв'ю lb.ua заявив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

Зокрема, Мережко прокоментував демонстрацію російських паспортів представників ОРДЛО на переговорах мінської контактної групи.

"Взагалі це дуже складне питання. Адже українська конституція забороняє позбавляти українського громадянства ... Отже, ми не можемо позбавити людей, які отримали російське громадянство, українського паспорта. Якщо ми так зробимо, то порушимо Конституцію", - зазначив він.

Нардеп також сумнівається в доцільності змін до Конституції на предмет заборони жителям Криму й окупованої частини Донбасу брати участь у виборах і впливати на зовнішньополітичний курс країни.

"Там за фактом виявляється маса людей з російським громадянством. Ми їм скажемо, що відмовляємося від них тільки тому, що вони не здали український паспорт, як цього вимагає процедура? З точки зору права і Конституції України, вони як і раніше є громадянами нашої країни", - підкреслив Мережко.

Нагадаємо, в середині травня віце-прем'єр і міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков заявив, що у представників ОРДЛО на переговорах російські паспорти, тому Україна не може вирішувати з ними питання врегулювання на Донбасі.

Крім того, він підкреслював, що жителі окупованих районів з російськими паспортами не зможуть балотуватися на місцевих виборах, коли вони будуть проходити за українським законодавством.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Російська ФедераціяДонбаспаспорт
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