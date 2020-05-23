Граждане с паспортами РФ не смогут участвовать в местных выборах в ОРДЛО

Фото: Алексей Резников (president.gov.ua)

В первую очередь это касается руководства "ЛДНР", это "военных", это "госслужащих"

Около 200 тысяч украинских граждан, проживаюих на оккупированных территориях уже получили паспорта РФ. Если в октябре на территории ОРДЛО будут проходить выборы по украинскому законодательству, то они не будут иметь права баллотироваться на должности местных органов власти.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале Украина, передает корреспондент РБК-Украина.

"По нашим данным, это около 200 тысяч граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Донбасса, получившие паспорта РФ. Конечно, в первую очередь это касается руководства этих двух формирований ("ЛДНР", - ред.), это "военные", это "госслужащие" и прочее. Потому что таким образом им легче платить заработную плату за счет бюджета Российской Федерации", - заявил министр.

По его словам, если в октябре 2020 года в ОРДЛО будут проходить местные выборы по украинским законодательством, то граждане с паспортом РФ не будут иметь права участвовать в выборах.

"Кто поедет в Россию, на свою новую Родину, а кто-то в Сирию - на утилизацию. (тот, кто не захочет, - ред.) они могут оставаться, но будет стоять вопрос, могут ли они участвовать в выборах. Так, украинский закон понятен: иностранные граждане не могут избираться в органы власти. Даже если он скроет наличие российского паспорта, это станет понятным, ведь он будет лишен статуса депутата горсовета, сельсовета или статуса городского головы", - добавил он.

Напомним, ранее Резников заявил, что местные выборы на Донбассе по украинскому законодательству смогут состояться лишь при соблюдении требований безопасности на территории отдельных районов Луганской и Донецкой областей, а для этого уже в августе из Донбасса должны быть выведены войска РФ.

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Автор: Анастасия Светлевская