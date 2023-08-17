Остаточного рішення щодо передачі Україні винищувачів ще немає, - Столтенберг

Українські пілоти вже незабаром мають розпочати навчання на винищувачах F-16. При цьому для передачі Україні літаків необхідне окреме рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга на брифінгу, якого цитує норвезьке видання Dagsavisen.
Партнери та союзники України заявили про створення авіаційної коаліції, в рамках якої пообіцяли провести навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Коаліцію очолили Данія, Нідерланди та Румунія.
У Білому домі припускали, що наша країна може отримати F-16 до кінця року. Проте міністр оборони України Олексій Резніков прогнозував, що постачання розпочнеться вже у 2024 році.
При цьому президент України Володимир Зеленський повідомляв, що навчання наших пілотів F-16 розпочнуться вже в серпні.
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