Остаточного рішення щодо передачі Україні винищувачів ще немає, - Столтенберг

F-16 для України

Партнери та союзники України заявили про створення авіаційної коаліції, в рамках якої пообіцяли провести навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Коаліцію очолили Данія, Нідерланди та Румунія.

У Білому домі припускали, що наша країна може отримати F-16 до кінця року. Проте міністр оборони України Олексій Резніков прогнозував, що постачання розпочнеться вже у 2024 році.

При цьому президент України Володимир Зеленський повідомляв, що навчання наших пілотів F-16 розпочнуться вже в серпні.

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