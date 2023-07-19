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"Літаки F-16 будуть". Резніков повідомив, коли винищувачі надійдуть до України

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Україна, Середа 19 липня 2023 17:12
"Літаки F-16 будуть". Резніков повідомив, коли винищувачі надійдуть до України Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна отримає американські винищувачі F-16. В Міноборони повідомили, коли літаки надійдуть до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова у Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"Літаки F-16 будуть, це вже хороша новина, але спочатку почнеться навчання", - наголосив глава Міноборони.

Він повідомив, що у Вільнюсі Україна та 11 країн-партнерів підписали меморандум про навчання українських пілотів на американських винищувачах. За його словами, українські пілоти та інженери-техніки навчатимуться в декількох країнах паралельно, а навчання стартує вже в серпні цього року.

"Ми ж тут в Україні робитимемо своє "домашнє завдання": оцінимо спроможності наших аеродромів, де будуть використовуватись літаки й зробимо інфраструктуру для них (укриття, забезпечення, заправні станції тощо)", - пояснив міністр.

За словами Резнікова, як тільки будуть готові інфраструктура й пілоти, спроможні виконувати бойові завдання, а інженери будуть готові цю техніку обслуговувати, в цей момент партнери будуть приймати рішення: "Ok, тепер літаки!".

"Тому це трішки забере часу. Оптимістично думаю, що це наступний рік", - зазначив глава міністерства.

F-16 для України

Раніше партнери заявили про створення авіаційної коаліції для передачі Україні сучасних винищувачів, зокрема F-16. Очолюють коаліцію Нідерланди та Данія, які заявили про наміри навчати українських пілотів. Ці країни мають спеціальні авіаційні симулятори.

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що навчання українців на F-16 розпочнуться у серпні, а самі літаки Україна зможе отримати через шість-сім місяців.

При цьому на саміті НАТО у Вільнюсі Нідерланди та Румунія офіційно підтвердили, що навчатимуть українських пілотів. У Румунії заявили, що планують розпочати тренування вже наступного місяця.

Нещодавно радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати не будуть відкладати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

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