Окончательного решения о передаче Украине истребителей еще нет, - Столтенберг

Украинские пилоты уже скоро должны начать обучение на истребителях F-16. При этом для передачи Украине самолетов необходимо отдельное решение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на брифинге, которого цитирует норвежское издание Dagsavisen.
Партнеры и союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции, в рамках которой пообещали провести обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Коалицию возглавили Дания, Нидерланды и Румыния.
В Белом доме предполагали, что наша страна может получить F-16 до конца года. Однако министр обороны Украины Алексей Резников прогнозировал, что поставки начнутся уже в 2024 году.
При этом президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что обучение наших пилотов F-16 начнется уже в августе.
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