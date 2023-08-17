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Окончательного решения о передаче Украине истребителей еще нет, - Столтенберг

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские пилоты уже скоро должны начать обучение на истребителях F-16. При этом для передачи Украине самолетов необходимо отдельное решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на брифинге, которого цитирует норвежское издание Dagsavisen.

F-16 для Украины

Партнеры и союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции, в рамках которой пообещали провести обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Коалицию возглавили Дания, Нидерланды и Румыния.

В Белом доме предполагали, что наша страна может получить F-16 до конца года. Однако министр обороны Украины Алексей Резников прогнозировал, что поставки начнутся уже в 2024 году.

При этом президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что обучение наших пилотов F-16 начнется уже в августе.

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F-16Йенс СтолтенбергНАТО