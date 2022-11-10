Це не так просто. Резніков спрогнозував терміни втечі росіян з Херсона

Росії буде потрібно щонайменше тиждень, щоб вивести свої військові частини з Херсона. Зима дозволить і Україні, і РФ дещо нагромадити ресурси для подальших бойових дій.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Вивести ці війська з Херсона за один-два дні не так просто. Як мінімум, (це займе – ред.) один тиждень", - сказав він.

За його словами, російські війська чисельністю 40 тисяч осіб ще перебувають у Херсонській області.

Резніков також сказав, що відступ армії РФ звільнить сили з обох сторін для боротьби в іншому місці. За його словами, Україна має сили безпеки та оборони чисельністю 1 млн осіб для охорони кордону завдовжки 2500 кілометрів з Білоруссю, Росією та тимчасово окупованими українськими територіями.