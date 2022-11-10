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Це не так просто. Резніков спрогнозував терміни втечі росіян з Херсона

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Київ, Четвер 10 листопада 2022 21:59
Це не так просто. Резніков спрогнозував терміни втечі росіян з Херсона Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Росії буде потрібно щонайменше тиждень, щоб вивести свої військові частини з Херсона. Зима дозволить і Україні, і РФ дещо нагромадити ресурси для подальших бойових дій.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Вивести ці війська з Херсона за один-два дні не так просто. Як мінімум, (це займе – ред.) один тиждень", - сказав він.

За його словами, російські війська чисельністю 40 тисяч осіб ще перебувають у Херсонській області.

Резніков також сказав, що відступ армії РФ звільнить сили з обох сторін для боротьби в іншому місці. За його словами, Україна має сили безпеки та оборони чисельністю 1 млн осіб для охорони кордону завдовжки 2500 кілометрів з Білоруссю, Росією та тимчасово окупованими українськими територіями.

Раніше повідомляли, що українські військові встановили прапор у центрі села Качкарівка Бериславського району Херсонської області.

Крім того, раніше українські захисники повідомили про звільнення Снігурівки у Миколаївській області. Голова Миколаївської ОВ Віталій Кім зазначив, що Миколаїв уже почав готувати гуманітарну допомогу для населеного пункту .

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ВСУ Олексій Резніков Вторгнення Росії до України Херсон
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