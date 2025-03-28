Остаточна мирна угода між Україною та РФ має враховувати санкції, - Рубіо

У рамках остаточної мирної угоди між Україною та Росією повинні враховуватися запроваджені санкції. Водночас наразі не зрозуміло коли вона може бути укладена.

"Ми прагнутимемо досягти миру стільки, скільки буде потрібно. Це не означає, що я можу гарантувати вам, що угода буде укладена через тиждень чи місяць. Я просто не можу встановити часові рамки, тому що це не залежить від нас. Це залежить від росіян і залежить від українців. Це також залежить від наших партнерів у Європі, які мають санкції, які, я вважаю, повинні враховуватися в рамках будь-якої остаточної угоди", - сказав Рубіо.

За його словами, про готовність до укладання мирної угоди буде відомо, "коли прийде час підписувати", якщо "буде опір з одного чи іншого боку", але "ми ще не на цьому етапі".

Держсекретар США вважає, що на поточному етапі "потрібно досягти більшого прогресу на технічному рівні".

"Я хочу посидіти та поговорити з нашою командою, коли вона повернеться з Саудівської Аравії, і краще зрозуміти, як пройшли ці переговори. До речі, ми ще двічі зустрічалися з українцями, тому ми хочемо отримати ту перспективу, з якою ми зустрічалися з ними в неділю і ще раз у вівторок, і з росіянами в понеділок. Тому мені потрібно почути від них трохи більше про те, як це пройшло, а потім ми представимо це президенту та визначимося з подальшими кроками", - зазначив Рубіо.