Остаточна мирна угода між Україною та РФ має враховувати санкції, - Рубіо
У рамках остаточної мирної угоди між Україною та Росією повинні враховуватися запроваджені санкції. Водночас наразі не зрозуміло коли вона може бути укладена.
Як повідомляє РБК-Україна, про це державний секретар США Марко Рубіо заявив під час спілкування з журналістами.
"Ми прагнутимемо досягти миру стільки, скільки буде потрібно. Це не означає, що я можу гарантувати вам, що угода буде укладена через тиждень чи місяць. Я просто не можу встановити часові рамки, тому що це не залежить від нас. Це залежить від росіян і залежить від українців. Це також залежить від наших партнерів у Європі, які мають санкції, які, я вважаю, повинні враховуватися в рамках будь-якої остаточної угоди", - сказав Рубіо.
За його словами, про готовність до укладання мирної угоди буде відомо, "коли прийде час підписувати", якщо "буде опір з одного чи іншого боку", але "ми ще не на цьому етапі".
Держсекретар США вважає, що на поточному етапі "потрібно досягти більшого прогресу на технічному рівні".
"Я хочу посидіти та поговорити з нашою командою, коли вона повернеться з Саудівської Аравії, і краще зрозуміти, як пройшли ці переговори. До речі, ми ще двічі зустрічалися з українцями, тому ми хочемо отримати ту перспективу, з якою ми зустрічалися з ними в неділю і ще раз у вівторок, і з росіянами в понеділок. Тому мені потрібно почути від них трохи більше про те, як це пройшло, а потім ми представимо це президенту та визначимося з подальшими кроками", - зазначив Рубіо.
Перемир'я між Україною та РФ
Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати спостерігають великий прогрес у питанні врегулювання війни Росії проти України, який було досягнуто під час переговорів у Саудівській Аравії.
Така заява пролунала за підсумками серії зустрічей в Ер-Ріяді між делегаціями України та США, а також Росії та Штатів. Там сторони проводили окремі технічні переговори щодо можливості припинення вогню.
Після переговорів стало відомо, що Україна погодилася на припинення вогню в Чорному морі та "енергетичне перемир'я" з РФ.
Москва заявила, що російська сторона погодилася тільки на ідею "енергетичного перемир'я". У випадку з перемир'ям на морі країна-агресор стала вимагати, щоб Захід спочатку зняв з неї частину санкцій.
Своєю чергою Трамп зазначив, що США розглядають умови РФ щодо угоди про перемир'я з Україною у Чорному морі, й серед них - часткове зняття санкційних обмежень.
А міністр фінансів США Скотт Бессент раніше заявляв, що Трамп готовий максимально посилити економічні санкції проти РФ, щоб змусити її до мирних переговорів.
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