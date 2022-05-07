Не остановятся до границы с Польшей. В Госдуме РФ назвали условие завершения войны с Украиной

В Госдуме России считают, что война с Украиной закончится в случае, если их войска достигнут границы с Польшей.

Об заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

"Несмотря на помощь из Европы и истерию Бориса Джонсона или Марио Драги, мы закончим "операцию", когда посчитаем нужным. Думаю, мы остановимся на границе с Польшей", - заявил Толстой. При этом он также добавил, что обязательным условием окончания войны будет "денацификация и демилитаризация" Украины и "тогда больше не будет возможности превратить ее в анти-Россию".