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Шольц не надеется на скорое завершение войны в Украине

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Берлин, Пятница 06 мая 2022 02:14
Шольц не надеется на скорое завершение войны в Украине Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Канцлер Германии заявил, что Россия не достигла в Украине поставленных целей. Кремль демонстрирует готовность и дальше разрушать соседнюю страну, поэтому надеяться на скорое завершение войны не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Шольца с чешским коллегой Петром Фиалой.

Он напомнил, что Киев попросил некоторые государства стать гарантами будущего мира и добавил, что это тоже вопрос, о котором "мы очень конкретно говорим с Украиной".

"Использование войск и техники, демонстрируемое Россией, не дает надежды на то, что это все закончится в ближайшее время. Поэтому так важно, чтобы мы все вместе настаивали на том, чтобы сейчас пушки молчали, чтобы Россия вывела свои войска. И чтобы между Украиной и Россией было достигнуто решение путем переговоров", - заявил Шольц.

В свою очередь Петр Фиала сказал, что его большое желание, чтобы Чехия во время председательства в Совете ЕС во втором полугодии этого года могла провести саммит о послевоенном обновлении Украины, когда ужасная война закончится.

"Конечно, чтобы это желание сбылось, нужно, чтобы война и боевые действия закончились, но, к сожалению, это все еще нереально", - признал политик.

Он подчеркнул, что Россия каждый день совершает невероятные ужасы.

"Даже те, кто боялся агрессивных действий России, никогда не представляли, что такие военные преступления могут произойти", - сказал Фиала.

Ранее мы сообщали, что Шольц призвал Путина прекратить войну в Украине и вывести войска.

Также мы писали, что Шольц назвал условие для снятия с России санкций.

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