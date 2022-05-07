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Не зупиняться до кордону з Польщею. У Держдумі РФ назвали умову завершення війни з Україною

Фото: віце-спікер Держдуми РФ Петро Толстой (meduza io)
Автор: РБК-Україна

У Держдумі Росії вважають, що війна з Україною закінчиться у випадку, якщо їхні війська досягнуть кордону з Польщею.

Про це заявив віце-спікер Держдуми Петро Толстой, передає РБК-Україна з посиланням на The Times.

"Незважаючи на допомогу з Європи та істерію Бориса Джонсона або Маріо Драгі, ми закінчимо "операцію", коли вважаємо за потрібне. Думаю, ми зупинимося на кордоні з Польщею", - заявив Толстой.

При цьому він також додав, що обов'язковою умовою закінчення війни буде "денацифікація та демілітаризація" України і "тоді більше не буде можливості перетворити її на анти-Росію".

Нагадаємо, українська сторона заявляла, що завершення війни проти РФ можливе за умови, коли всі російські війська повністю підуть з території України.

Також ми писали, що, на думку канцлера Німеччини Олафа Шольца, Росія не досягла в Україні поставленої мети. Кремль демонструє готовність і надалі руйнувати сусідню країну, тож сподіватися на швидке завершення війни не варто.

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