Не зупиняться до кордону з Польщею. У Держдумі РФ назвали умову завершення війни з Україною

У Держдумі Росії вважають, що війна з Україною закінчиться у випадку, якщо їхні війська досягнуть кордону з Польщею.
Про це заявив віце-спікер Держдуми Петро Толстой, передає РБК-Україна з посиланням на The Times.
"Незважаючи на допомогу з Європи та істерію Бориса Джонсона або Маріо Драгі, ми закінчимо "операцію", коли вважаємо за потрібне. Думаю, ми зупинимося на кордоні з Польщею", - заявив Толстой.
При цьому він також додав, що обов'язковою умовою закінчення війни буде "денацифікація та демілітаризація" України і "тоді більше не буде можливості перетворити її на анти-Росію".
Нагадаємо, українська сторона заявляла, що завершення війни проти РФ можливе за умови, коли всі російські війська повністю підуть з території України.
Також ми писали, що, на думку канцлера Німеччини Олафа Шольца, Росія не досягла в Україні поставленої мети. Кремль демонструє готовність і надалі руйнувати сусідню країну, тож сподіватися на швидке завершення війни не варто.
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