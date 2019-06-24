На остановках общественного транспорта планируют устанавливать туалеты

В проекте изменений к Государственным строительным нормам предлагаются устанавливать туалеты на новых или реконструированных остановках общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как отметили в пресс-службе, согласно проекту изменений в ГСН, кроме электронных табло, таблиц с расписанием и схемой движения на остановках общественного транспорта необходимо предусматривать общественные туалеты.

В Министерстве считают: если это сделать правильно и придерживаться всех необходимых требований во время эксплуатации, то это действительно может стать решением вопроса с нехваткой общественных туалетов в городах.

В пресс-службе Минрегиона, приводят пример современных остановок общественного транспорта, которые недавно появились в Астане. Они являются застекленными, чтобы людям было комфортно ожидать транспорт в холодный период времени, а кроме современного санузла также имеют удобную зону ожидания и магазин.

Как сообщало РБК-Украина, новые строительные нормы, которые вступают в силу с 1 сентября 2019 года обязывают предусматривать туалеты для пассажиров при проектировании новых станций метро или при проведении их реконструкции.

Напомним, новые строительные нормы предусматривают, что в крупных супермаркетах с 1 августа 2019 года общественные туалеты будут обязательными.