Госстат обнародовал рейтинг стоимости проезда в областях Украины

Фото: городской автобус в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Средние цены на проезд в городском транспорте за год выросли на 40% до 4,4 грн за билет

Государственная служба статистики обнародовала данные относительно средних потребительских цен на товары и услуги по Украине в 2018 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, проезд в городском транспорте за год подорожал 42,3% - с 3,12 грн до 4,44 грн.

В то же время, бензин А-95 подорожал за год на 8,1% до 30,43 грн за литр, бензин А-92 на 7,4% до 29,31 грн, газ сжиженный для автомобилей на 14,4% до 14,5 грн.

Таким образом, цены на проезд в городском транспорте по 2018 год выросли в п'ять раз больше бензина.

Цены на проезд, грн за билет, декабрь 2018 года

www.ukrstat.gov.ua

Данные по Закарпатской области отсутствуют.

Напомним, потребительские цены в Украине в декабре 2018 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,8%. По данным Государственной службы статистики, за 2018 год (к декабрю 2017 года) цены в Украине выросли на 9,8%.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк подтвердил данные Государственной службы статистики относительно уровня цен за 2018 год: цифры Госстата совпадают с данными мониторинга НБУ, который он уже три года проводит в онлайн-режиме на сайтах супермаркетов.